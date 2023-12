Il futuro tecnologico nel nome di Calvino

Il Robot TeoTronico fa gli occhioni dolci ai tanti illustri ospiti del The Dome. La moderna struttura della Luiss dove si sta svolgendo la presentazione del libro “Il Visconte Cibernetico, Italo Calvino e il sogno dell’intelligenza artificiale”, scritto da Andrea Prencipe, Rettore dell’Ateneo, e Massimo Sideri, inviato, editorialista del Corriere della Sera e Adjunct Professor dell’università intitolata a Guido Carli. Il tema è avvincente e si presta bene alla presenza dell’automa, ideato da Matteo Suzzi, appassionato di cibernetica. La macchina parlante accompagna al pianoforte il maestro Roberto Prosseda, a fine convegno. Prima, il pomeriggio è davvero ricco e il confronto è serrato e avvincente sul tema proposto. «Un libro bellissimo - dice Paola Severino, presidente Luiss School of Law - uno spunto davvero interessante. Nel ricordo di Italo Calvino e della sua capacità di anticipare il futuro. La lettura mi conferma che è sempre stato molto avanti. In una serie di conferenze, lo scrittore affrontava con grande anticipo la nascente cibernetica». Applausi. «L’idea è quella di riflettere - sottolinea Prencipe - il libro vi accompagna tra domande e riposte. Sant’Agostino diceva che nutre la mente solo ciò che la rallegra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E noi siamo sempre più rallegrati dalla lettura di Calvino». Segue la performance dell’attrice Paola Michelini, con un monologo sull'AI. Prima scherza: critica per esempio Alexa, voce tecnologica femminile facile da comandare, purtroppo, in quanto donna. Poi però parla del libro come di un piccolo gioiello. Consensi e divertimento. E si cambia pagina. Si passa all’analisi del testo, dedicato ad un’analisi del fenomeno dell’innovazione. Il volume segue il “Metodo Calvino”, elaborato e descritto per la prima volta dai due autori nel libro “L’innovatore rampante. L’ultima lezione di Italo Calvino”. Da qui l’incontro di ieri sera tra scienza, tecnologia, arte e musica per interpretare e immaginare la rivoluzione del presente con gli strumenti futuri e un insolito protagonista: il Robot TeoTronico. La tavola rotonda è animata da Luigi Gubitosi, presidente Luiss, Maria Chiara Carrozza, presidente Cnr, il generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare e il maestro Prosseda. Modera la giornalista Maria Latella. Segue rinfresco, in cui si affronta ancora una volta la riflessione sul domani.