Ronn Moss e Stefano Sala, "cow boys" ai Castelli Romani, ieri sera cena all'agriturismo con Ridge di Beautiful in veste di cantante

Genzano, il mitico Ridge Forrester della telenovella Beautiful che spopolò in tv negli anni 80-90, all'anagrafe Ronn Moss, in questi giorni in qualità di attore e regista, ha girato il Trailer del suo nuovo film, un Western di produzione italo americana, che ha avuto come location le campagne dei Castelli Romani e la zona rurale di Aprilia. L'attore americano, sempre cordiale e in ottima forma a 69 anni in compagnia della moglie Divin De Vasquez e del suo cagnolino chiwawa prince, ha alloggiato presso un agriturismo di Genzano di Roma. Dove ha apprezzato molto la cucina e i prodotti tipici del posto, come il pane e i dolci fatti in casa, da nonna Lidia Paluzzi, le prelibatezze culinarie come le fettuccine alla carbonara, l'abbacchio alla scottadito, le verdure di campo e il vino rosso di Caligola, invecchiato nel lago di Nemi, che gli è stato offerto dalla famiglia di Edoardo Amici, gestori della struttura dove è stato ospite una settimana. Ieri sera gran finale, chitarra alla mano, brindisi con lo spumante locale, il divo delle soap opera ha cantato e suonato alcune famose canzoni di Lucio Battisti, Sergio Endrigo e dei Beatles, tra gli applausi e i complimenti degli altri avventori del locale Con lui nel cast del film che uscirà il prossimo anno, anche l'ex modello e attore italiano tra i più noti e richiesti Stefano Sala, che insieme a Moss interpreta una delle parti principali come cow boy molto temuto . (Foto Video Luciano Sciurba)

APPROFONDIMENTI VIDEO Video