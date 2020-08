In prima fila, attenta a cogliere ogni minima sfumatura musicale, c’era Nathaly Caldonazzo. L’attrice ha rivissuto la storia della musica rock grazie alla serata evento “The Lamb Lies Down on Broadway 2.0”, una produzione a cura di Easy Consulting e GioKat. E non era la sola: la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica lunedì era occupata in ogni posto disponibile, sempre nel rispetto delle norme anti Covid-19. La platea era pronta per l’esecuzione dal vivo di “The Lamb Lies Down on Broadway”, il sesto disco in studio dei Genesis, pubblicato il 18 novembre 1974. Una festa per gli amanti della band inglese e l’occasione per ascoltare l’ultimo lavoro nella formazione con Peter Gabriel.



Il concept album è stato presentato live nella sua interezza da due gruppi storici nel panorama delle cover band: Giorgio Rosa, Luca Leonori e Luca Bernardini sono gli “Squonk”, formazione che vanta ben 43 anni di carriera, mentre i “Revelation” sono composti da Giorgio Clementelli (Lead Guitar e Bk.voice), Pierfrancesco Drago a voce, flauto traverso e theremin, Stefano Paolucci alle tastiere e il chitarrista Massimo Buglioni che ha dato mostra di capacità poliedriche utilizzando basso, chitarra, pedaliera bassi e cori. Insieme a loro si sono alternate le guest star Angelo Catania, Vincenzo Misceo e Massimo Bottini. Tra i presenti si riconoscevano l’ex sovrintendente dei Beni Culturali Umberto Broccoli e Cristiano Panatta, nipote del tennista Adriano. La serata si è conclusa a mezzanotte, non prima di aver inebriato i presenti con i bis di “The musical box”, “I know what I like” e il medley di “Firth of Fifth”.

