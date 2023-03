Roma, quei "Pirati" disco pop tutti da ridere accendono il cinema giovane

Risate, applausi e tanta voglia di spensieratezza. Questo il clima che si respirava nelle tre sale cinematografiche in cui sono arrivati con il loro carico di aneddoti e simpatia i protagonisti della pellicola “Mixed by Erry”, il nuovo film del geniale Sydney Sibilia, incentrato sull’ascesa e la caduta di Erry il primo “pirata” nella discografia italiana e dei suoi fratelli. Una due giorni di incontri e confronto con il pubblico che ha occupato pacificamente i cinema sparsi in diversi quartieri. Dal Lux del quartiere Africano di via Massaciuccoli, passando per il quartiere Prati con la sala Giulio Cesare fino al centro con l’elegante multisala Barberini di recente riapertura.

Ecco arrivare gli interpreti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo e Adriano Pantaleo felici dell’opportunità di confronto e colpiti dall’insperato successo che sta riscuotendo la commedia scanzonata, ambientata nella Napoli degli anni Ottanta, dove l’imprescindibile Maradona è una divinità. Nei minuti di attesa prima della fine della proiezione i ragazzi si sono intrattenuti all’esterno del cinema a chiacchierare rilassati. Soddisfatto e disponibile Sibilia che ha esordito alla regia con la commedia di successo “Smetto quando voglio” e che oltre ad aver diretto “Mixed by Erry” ne è anche produttore insieme all’amico di sempre Matteo Rovere.

Look casual per Fabrizio Gifuni che interpreta la parte di Arturo Barambani il CEO di un’azienda produttrice di supporti che stipula con i protagonisti un contratto miliardario per la fornitura di musicassette vergini; l’interprete ha risposto alle domande con la cortesia e la professionalità che lo contraddistinguono. Applausi scroscianti per tutti i protagonisti che hanno accolto con emozione le reazioni entusiaste delle diverse platee piene in ogni posto disponibile. “Mixed by Erry” è una storia di passione e sogni, partita dai vicoli di Forcella e diventata un’avventura leggendaria: quello che parte come un gioco tra amici si tramuta inaspettatamente, in un’avventura leggendaria e travolgente.

“Mixed by Erry”, benché emblema del falso, diventa infatti la prima “etichetta” in Italia, con una produzione che travalica i confini nazionali e trasforma una piccola impresa locale e familiare in un impero. Prodotto da Groenlandia con Rai Cinema, in collaborazione con Netflix, il film è stato scritto da Armando Festa e Sydney Sibilia.