Martedì 24 Gennaio 2023, 07:11

Tutti a piazza della Repubblica, malgrado il freddo polare, per un film sul mistero. Al multisala dello slargo iniziano ad arrivare molti volti noti per la proiezione de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese. Tra i primi ad apparire la coppia d'oro formata da Anna Ferzetti, in pantaloni di pelle nera e giacca in tinta, e Pierfrancesco Favino, in impeccabile scuro. Seguono il giovane attore Antonio Bannò, Anna Foglietta con il marito Paolo Sopranzetti, Vinicio Marchioni, in coppola, con la moglie Milena Mancini, e Michele Riondino. Prosegue lo struscio glam. Ecco Marco Bonini, in caldo cappotto nero, Valeria Solarino, in stivali a scacchi con Giovanni Veronesi e Paolo Calabresi.

Ci sono i cantautori Alex Britti, Luca Barbarossa, molto amico di Genovese, Bungaro e Giuliano Sangiorgi. Arriva il regista Fausto Brizzi con la sua Silvia Salis, vicepresidente vicario del Coni, in cappotto spinato di lurex colorato. Si riconoscono il cineasta Simone Spada e poi Dino Abbrescia, in compagnia della sua Susy Laude, Giorgio Panariello con Claudia Capellini e Roberto Ciufoli. Flash per Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, Giampaolo Letta, Luigi Abete e l'attore di fiction Antonio Gerardi. Appare Gabriella Carlucci. E poi Gianni e Maddalena Letta e il giornalista Giovanni Floris. Ecco i produttori Raffaella Leone, che saluta Francesco Rutelli, e Roberto Cipullo. Si prosegue con Benedicta Boccoli, Elena Lietti, Thomas Trabacchi con Carlotta Natoli. Tutti a salutare il cast formato da Valerio Mastandrea, che scherza con i fotografi, Margherita Buy, in cappotto bianco, Sara Serraiocco, dorata, Gabriele Cristini e Vittoria Puccini, che firma autografi. Breve saluto in sala e si passa alla storia. Un uomo misterioso si presenta a quattro persone che hanno toccato il fondo e vogliono farla finita per proporre loro un patto: una settimana di tempo per farle rinnamorare della vita. Il suo intento è offrire la possibilità di scoprire come potrebbe essere il mondo senza di loro e aiutarle a trovare un nuovo senso alle proprie esistenze. Una storia, insomma, sulla forza di ricominciare quando tutto intorno sembra crollare.