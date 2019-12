Torna Festam, il festival dedicato all'Ambiente del Municipio di Roma V

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna FESTAM, il festival dedicato all'Ambiente. Ideato e finanziato dal Municipio Roma V, vedrà il susseguirsi di una serie di eventi a tema ambientale che, per oltre una settimana, saranno sviluppati anche con l'ausilio di proiezioni che hanno, quale filo conduttore, l'ambiente e l'ecosistema. Innumerevoli gli appuntamenti. Tra questi, una serie di film che, selezionati dal direttore artistico del Green Movie Film Fest, Marino Midena, saranno proiettati presso il Nuovo Cinema Aquila. E poi, convegni per sensibilizzare e aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali e "Alberi in periferia", l'iniziativa che prevede una raccolta di fondi per acquistare alberi da piantare nel territorio del Municipio. Non mancherà, come di consueto, il coinvolgimento delle scuole come il Liceo Scientifico Francesco d'Assisi, dove verrà realizzato un dipinto murale dal titolo "Natura e Sport". L'assessore all'Ambiente, Dario Pulcini, a proposito del festival ha detto: "FESTAM è una sfida per cambiare la nostra comunità partendo dall'interno. E' una opportunità di dialogo, di presa di coscienza e di conoscenza. Così che ci si possa attivare in prima persona per tutelare l'ambiente, garantendo alle attuali e future generazioni, un pianeta vivibile".