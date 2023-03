Festa della donna a Roma, nel Municipio III l’incontro “Contrasto alla violenza di genere. Diamoci gli strumenti”

Disuguaglianze, violenze di ogni genere e discriminazioni che, spesso, assumono il carattere dell’invisibilità. Contrastare ogni forma di violenza nei confronti delle donne è una questione sociale, come ha affermato l’Organizzazione Mondiale della Sanità perché incide sul benessere psichico e fisico dell’universo femminile. Dunque: non solo femminicidio, ma molestie, violenze sessuali, stalking che sono stati definiti “un problema di salute di proporzioni globali enormi.” Combattere le violenze e salvaguardare le donne rimane una grande sfida da affrontare che richiede un radicale cambiamento culturale e una prevenzione, in particolare, per le nuove generazioni.

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donna (8 Marzo, ndr), sono state organizzate diverse iniziative dalla Commissione pari Opportunità e dal Comune di Roma. All’interno del Municipio III, l’assessorato alla scuola ha coordinato insieme al centro antiviolenza di via Titano e all’Associazione “Scosse” un incontro sul contrasto alla violenza di genere e sugli strumenti per prevenire, supportare ed orientare le vittime di violenze.

“Un momento di riflessione - condiviso assieme alle scuole secondarie di secondo grado del territorio - su quelli che sono gli strumenti di cui dotare ragazze e ragazzi”, ha commentato al Messaggero l’assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del Municipio III, Paola Ilari.

“Una giornata importare nella quale vogliamo costruire una cultura del consenso e fornire un’educazione all’affettività per decostruire gli stereotipi su cui si fonda la violenza di ogni genere. Fornire gli strumenti utili per coloro che potrebbero ritrovarsi in una situazione di violenza affinché nessuno si senta solo. E aiutare gli studenti e le studentesse ad avere la capacità di capire come orientarsi ed essere supportati”, ha sottolineato l’assessora.

“Questo per me rappresenta il valore della comunità educante: fornire gli strumenti adeguati ai giovani. Ed è quanto ho concordato con le dirigenti scolastiche." L’appuntamento è per domani, a partire dalle 10, al liceo Nomentano ( in via della Bufalotta, 229, ndr9 dove è prevista “ la presenza di due classi per ogni istituto scolastico”, ha concluso Paola Ilari. Perchè è fondamentale - sin dalla giovane età - sviluppare un clima di accoglienza, di inclusione e prevenire fenomeni di discrimnazione e violenza.