All'Eur in scena il trionfo del gusto: il simposio dell'eccellenza romana

Grande successo per l'ottava edizione di 'Simposio', in tre parole il trionfo del gusto celebrato nella prestigiosa location del Salone delle Fontane all'Eur. Numeri importanti per una manifestazione oggi considerata tra le prime in Italia per la promozione dell’eccellenza italiana: oltre 15mila presenze di visitatori, 300 espositori, 25 show cooking, banchi di assaggio, degustazioni, verticali di vino, seminari e dimostrazione real time.Presenti chef stellati tra cui Giuseppe De Iorio di Aroma, considerato uno dei talenti più giovani e più brillanti d’Italia, il romano dei Castelli Arcangelo Dandini dal bistrot gourmand de L’Arcangelo alla golosità di Supplizio, e ancora le contaminazioni culinarie del trevigiano Roberto Franzin de Le Coq.Il Simposio esprime insieme tradizione e futuro dell’enogastronomia, un combinato disposto che rappresenta la storia della famiglia De Ventura. "Ci fa piacere essere un punto di riferimento dell'eccellenza romana e italiana. Anche quest'anno materie prime e valorizzazione delle realtà agricole del territorio. Una manifestazione che cresce mantenendo alti i livelli qualitativi di aziende e prodotti" - spiegano Michele e Daniele De Ventura organizzatori dell'evento.In questa edizione grande attenzione al territorio regionale laziale con la premiazione delle 100 eccellenze di ‘Simposio’.