Al Golden dal 9 febbraio "Grande, grosso e vaccinato", il nuovo show del comico Dado che lancia anche una challenge pro teatro

L’uragano Dado si prepara a tornare sul palco. Il comico romano sarà, infatti, in scena dal 9 al 20 febbraio al Teatro Golden con un nuovo spettacolo, “Grande, grosso e vaccinato”, incentrato sulla satira di costume che naturalmente, come avveniva già nei tempi antichi, prende spunto dalla vita quotidiana e dagli avvenimenti più in evidenza in questo periodo storico complicato. E così il comico, cabarettista e cantante Gabriele Pellegrini, questo il vero nome dell’artista, protagonista di tante trasmissioni televisive di successo tra le quali Zelig, si prepara a travolgere con la sua proverbiale ironia il pubblico dello spazio culturale di via Taranto, diretto da Andrea Maia, e con l’aiuto di una insolita assistente vocale, Carlotta, una sorta di intelligenza artificiale rivista e corretta. Tra i temi trattati non solo fatti di attualità, ma anche una finestra sulla tecnologia e sull’impreparazione digitale di intere generazioni che ancora non sanno pronunciare la parola “smart working”. Attraverso canzoncine e monologhi Dado racconterà, dal suo punto di vista, il passato, il presente e il futuro di un uomo pronto a tutto per avere la sua libertà, ma soprattutto lancerà una sfida, anzi per precisione una challenge #facciadateatro, con la quale chiederà ogni sera agli spettatori di scattarsi una foto divertente da postare sui social ed invitare familiari ed amici a “boicottare il divano”, per non perdere la buona abitudine di andare a teatro, luogo in cui le poltrone sono altrettanto comode ma decisamente più ricche di emozioni.