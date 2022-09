Concerti a Roma fino al 25: tre volte Elisa al Parco, Lirico el La Casa chiude Fiesta, una big band alla Buddy Rich, tanto jazz di ogni epoca...

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE

Jazz/Al Celio la Piccola Orchestra Feelix

la Piccola Orchestra Feelix,special guest la sassofonista Cristiana Polegri, è a Roma. Nata due anni fa in un jazz club di Caserta, traduce in jazz il vasto repertorio della canzone d’autore italiana nel recital “Le canzoni in Jazz”. Diretta da Marcello Massa, vede sul palco ls vocaist Ilaria Bucci (voce), i trombettisti Antonio Baldino e Flavio Dapiran, il trombonista Franco Izzo, i sassofonisti Gianni Taglialatela, Gianni D’Argenzio, Giuseppe Giroffi e Giovanni Gambardella, Egidio Marchitelli alla chitarra, il pianista Antonio Perna, Aldo Capasso al contrabbasso e Giampiero Franco alla batteria. In scaletta brani che hanno fatto la storia della canzone d’autore (“Guarda che luna”, “E penso a te”, “La canzone di Marinella”, “Senza fine”, ”Scrivimi”…) arrangiati ciascuno in uno stile differente per raccontare in altro modo le diverse epoche del jazz, dal dixieland allo swing e al bebop.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE

Jazz/All’Elegance Henzapoppin’s Choo Choo Train

S’intitola “Non solo Billie” la serata che a prescindere dalle grandi voci del jazz, da Billie Holiday a Ella Fitzgerald o a Peggy Lee, ricorda i nomi di cantanti che furono note e amate ai vecchi tempi ma che sono quasi dimenticate. La vocalist Enza Henzapoppin Cortese, con Giuseppe Ricciardo al sax tenore, Marco Cortese alla chitarra e Paride Furzi al contraqbbasso, rende omaggio, attraverso le canzoni che cantarono e che le resero famose, a Valaida Snow, Helen Humes, Mildred Bailey, Ivie Anderson e tante altre star dell’epoca d’oro del jazz.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458, ore 21,30

Blues/Andy’s Corner al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE

Cantautrici/Elisa, da stasera tre concerti all’Auditorium

S’intitola “Back to the Future” il tour 2022 di Elisa, la triestina Elisa Toffoli, 44 anni, una vita di concerti alle spalle, seconda a Sanremo 2022 con il brano “O forse sei tu”, e il titolo del giro di concerti è quello del suo undicesimo doppio album con dodici brani in italiano nel primo cd e tredici in inglese nel secondo cd. La cantautrice torna sul palco con un grande progetto live che la vede esibirsi in tutta Italia, nessuna regione esclusa. Dopo i tre appuntamenti dello scorso maggio in Arena, dove è stata scelta come direttrice artistica di “Heroes Festival 2022”, è appunto in tour, quest'anno interamente dedicato al tema green, per più di trenta date, tutte in location di particolare valore naturale e paesaggistico e con un basso impatto ambientale.

E proprio l’interesse costante di Elisa per il pianeta ha portato l’ONU a nominarla come primo “Alleato” della “Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, per ottenere un mondo più giusto, pacifico e green. Elisa è così la voce italiana che porterà, nel pubblico e nel suo privato, il messaggio: l’impossibile diventa possibile se si agisce tutti insieme, dobbiamo riprenderci il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni. Non mancheranno progetti a favore di Legambiente, per la messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Parco della Musica, auditorium.com, viale De Coubertin, Cavea, stasera, domani e venerdì, ore 21

Musica/All’Elegance con Massimo Pirone un tributo a Sinatra

Il trombonista Massimo Pirone presenta al pubblico il suo progetto dedicato a “The Voice”, il grande Frank Sinatra. Accompagnato dai suoi musicisti (Oliver Von Essen all’organo Hammond e Carlo Battisti alla batteria) offrirà un concerto dalle sfumature jazz e swing, interpretando i brani che hanno reso celebre il mito del cantante in tutto il mondo.

“Portrait of Sinatra” contiene i brani più importanti della carriera di Frank, arrangiati da Pirone per l’occasione. Il progetto nasce dalla ventennale passione del musicista per "il più grande cantante swing della storia", e il repertorio spazia da “Witchcraft” a “All the Way” passando per “I’ve Got you under my Skin”, “Fly me to the Moon" e così via, in un viaggio tra gli standard americani più famosi rivisitati in chiave jazz ma con un profondo rispetto per melodie intramontabili.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Blues/Al Charity Blues Jam & Friend con Breezy Rodio

Nuovo appuntamento con la raasegna Blues Jam & Friend, stasera coordinata dal vocalist e chitarrista romano Breezy Rodio (ha avuto grande successo a Chicago) in trio con David Pintaldi al contrabbasso e Lorenzo Francocci alla batteria. Come sempre, tutti i BluesMan e le BluesWoman sono invitati a salire sul palco.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 21

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE

Jazz/Al Parco del Celio “La rete da pesca” di Santi Scarcella

Il pianista, vocalist e tastierista messinese Santi Scarcella presenta il progetto “La rizza, la rete da pesca”, tratto dalle sue canzoni sui pescatori siciliani, con una folta formazione: Puccio Panettieri alla batteria, Francesco Luzzio al contrabbasso, Gian Piero Lo Piccolo al sax tenore e al clarinetto, l’attore Daniele Perrone, Kuca Scorziello alle percussioni e le voci di Monica Proietti, Alessandra Cosimato e Donatella Tinervia. A seguire suona il trio del pianista Vana Gierig, nato in Germania e cresciuto fra Boston e New York, con Giuseppe Bassi al contrabbasso e Joe Hertenstein alla batteria, più il percussionista Ygor Saunier, brasiliano di San Paolo.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, dalle ore 21

Jazz/All’Elegance negli anni ’20 e ’30 con gli Harlem Foxtrotters

Sui primi dischi di jazz di un secolo fa appariva costantemente la scritta “Fox-trot”: da qui il nome della band che propone esattamente il repertorio di quell’epoca, quando il jazz si faceva con il banjo. Vi aspettano Guido Giacomini (banjo e voce), Piercarlo Salvia (sax e clarinetto), Carlo Ficini (trombone) e Danilo Bigioni (contrabbasso).

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Jazz/Al Charity jam session dedicata alla post-bop Era

Una jam session night dedicata stasera alla post-bop Era del jazz, aperta dal pienista Roberto Tarenzi, con Francesco Puglisi al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria. Tutti i musicisti jazz sono invitati a salire sul palco del club per suonare con il trio.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

VENERDI’ 23 SETTEMBRE

Jazz/Michela Lombardi canta Madonna, poi Jean-Pierre Como Trio

La vocalist Michela Lombardi, toscana della Versilia, ha deciso di tradurre in jazz le canzoni di Madonna, e stasera propone il progetto “Live to Tell”, da un hit della Ciccone, con il pianista Riccardo Fassi, il contrabbassista Luca Pirozzi e Alessandro Marzi alla batteria. Poi è la volta, più tardi, del trio del pianista Jean-Pierre Como, con Thomas Fonnesbaek al contrabbasso e Niclas Campagnol alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, stasera e domani, dalle ore 21

Jazz/Il trio Borghese in Quintet all’Elegance

Il Trio Borghese, nato a Roma nel 2015 nel teatro di Villa Borghese, propone un ampio repertorio swing con richiami al gypsy jazz, spaziando da standard a brani pop reinterpretati in chiave retrò, per una serata di jazz swing proposto con freschezza e modernità, creando un’atmosfera elegante e insieme coinvolgente. Stavolta il trio è in quintetto: con la vocalist Ilaria Monteleone, il chitarrista Luca Traverso e il bassista Isaia Mammano ci sono il sassofonista Riccardo Nebbiosi e il batterista Federico Orfanò.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Disco/Riapre il Cotton Club con gli Adika Pongo e gli Apple Sing & Apple Play

La band degli Adika Pongo (la vocalist Francesca Silvy, il sassofonista Costantino Ladisa, il chitarrista Alberto Lombardi, il batterista Andrea Merli, il bassista Alessandro Benedetti, il tastierista Alessio Scialò e il percussionista Pablo Enrique Oliver), fondata nel lontano 1994 dal cantautore Niccolò Fabi, tiene viva la tradizione della disco music con una dance che mescola pop, soul, black music e sapori anni Settanta. Il gruppo porta in Italia e in Europa quella dance che era suonata da formazioni come gli Earth Wind & Fire, gli Chic, Sisters Sledge, Barry White, Kool & The Gang e tanti altri, e stasera torna live al village romano.

Poi si balla ancora: con successi dance vecchi e recenti, da “We are Family” delle Sister Sledge a “Le Freak” degli Chic o agli hit di Barry White tornano gli Apple Sing & Apple Play, ovvero le voci di Giada Manti, Alessandro Rossi e Tiziana Salzano, il vocalist e chitarrista Daniele De Salvo, Luigi Uccioli alle tastiere, Mimmo Imperiale al contrabbasso e Angelo Capuzzimato alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Al Charity jam con Tarenzi nel periodo più fecondo della sua storia

Una serata dedicata a uno dei periodi più fecondi della storia del jazz, dove linguaggio e ricerca si fondevano mirabilmente con Herbie Hancock, Davis, Miles Coltrane, Chick Corea, McCoy Tyner e tanti altri grandi. Roberto Tarenzi, stasera in trio con Alessandro Bintzios al basso e Andrea Nunzi alla batteria, suona e registra dalla metà degli anni '90. Ha suonato con molte star, da David Liebman a Max Roach, Bobby Watson, Bob Brookmeyer, David Murray, Eddie Daniels, David Raksin, Franco Cerri, Enrico Rava, Franco Ambrosetti, in Italia, Europa e Stati Uniti, da New York a Washington. Tornato a Roma nel 2008, ha collaborato con Stefano Di Battista, Rosario Giuliani, Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Dario Deidda, Fabio Zeppetella, Fabrizio Bosso, Max Ionata, Gino Paoli e tanti altri.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

SABATO 24 SETTEMBRE

Jazz/All’Elegance Yvette Norwood-Tiger canta Nina Simone

Torna sul palco dell’Elegance Yvette Norwood-Tiger, vocalist di Detroit, Michigan, nonché direttrice del Palm Beach International Jazz Festival, che insieme al pianista Pierpaolo Principato, al contrabbassista Andrea Avena e al batterista Giampaolo Scatozza presenta il suo nuovo album “Love Is”, compilation di grandi standard del jazz e canzoni e musica originali per celebrare John Coltrane e Duke Ellington. Il suo stile è spesso paragonato a quello di Ella Fitzgerald e Billie Holiday. Oltre agli standard jazz, il suo repertorio comprende gospel, bebop, latin jazz, brani classici della musica popolare e arie di grandi compositori come Puccini. Esegue anche canzoni in altre lingue: francese, italiano, spagnolo, portoghese, xhosa e mandarino.

Yvette si esibisce in storici locali jazz, ha cantato più volte con l’orchestra The Cotton Club All Stars al famoso Cotton Club di Harlem, New York, e risiede nel sud della Florida, dove si esibisce su numerosi palcoscenici. E’ una vera voce naturale in qualsiasi ambiente, dai festival ai jazz club più intimi.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30

Jazz/Al Celio la Angelo Schiavi Jazz Funk Society e Alan Soul & band

E’ una bella formazione la Jazz Funk Society del sassofonista romano Angelo Schiavi, con Pierfrancesco Cacace al sax tenore, Claudio Corvini alla tromba, Michele Fortunato al trombone, Edoardo Ravaglia al synth e alle tastiere, la vocalist Ilaria Bucci, il chitarrista Giacomo Ronconi, il contrabbassista Nicola Fiore e il batterista Davide Pettirossi.

A seguire torna il vocalist Alan Soul, cioè il grande Giulio Todrani, re del soul e del rhythm & blues, con i suoi Alanselzer: sono Ferruccio Corsi al sax alto, Mirko Rinaldi alla tromba, Alfredo Posillipo al trombone, Claudio Trippa alla chitarra, Muzio Marcellini alle tastiere, Maurizio Meo al contrabbasso e Stefano Parenti alla batteria.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 2

Blues/Al Charity chitarra e armonica con Marco Pandolfi

Marco Pandolfi, pur essendo uno degli armonicisti blues italiani più richiesti, da diversi anni si esibisce cantando e suonando chitarra e armonica insieme. È stato invitato in importanti festival in Europa e negli Stati Uniti, dove ha anche avuto l’occasione di registrare in Pennsylvania, Mississippi, Texas, California e Arizona. Ha all’attivo nove dischi a suo nome e numerose partecipazioni in raccolte e incisioni di colleghi italiani e stranieri. Per questa occasione è affiancato alla sezione ritmica da Simone Scifoni, pianista e polistrumentista che nella blues night di stasera suona basso e batteria,

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Musica Latina/Lirico en La Casa chiude i concerti di Fiesta

Sarà Lirico en La Casa, dominicano di Nagua, costa nord-est dell’isola caraibica, a chiudere stasera l’edizione 2022 di Fiesta, il festival di musica e cultura latino americana. All’anagrafe Alvin Yoel Abreu, annata 1993, appassionato di opera oltre che di reggaeton & dintorni, Lirico ha scelto il nome d’arte dal testo delle canzoni in cui predominano i suoi sentimenti e le sue emozioni. Ha avuto successo con brani come "Subete", "Muevelo", "El Motorcito" (80 milioni di visualizzazioni su Youtube), "Abreme la puerta" e "Ponmelo", e racconta di aver cominciato a cantare “per riscaldare la radio, la strada e i social network con argomenti nati dalle mie passioni”. Insieme al suo urban sound sta preparando grandi sorprese, anche per quanto riguarda altri generi musicali.

Fiesta, Parco Rosati, via delle Tre Fontane 24, Eur, ore 22

Jazz/Al Celio live della Buddy’s Place Big Band, poi Barbara & Claudia

Diretta da Tiziano Liburdi, la Buddy’s Place Big Band riprende l’eredità musicale lasciata dagli arrangiamenti originali della big band di Buddy Rich, grande batterista scomparso nel 1987, e ripropone in maniera fedele e creativa l’energia della musica di quell’epoca. Con il sassofonista Mauro Bottini come special guest, la formazione schiera i sax di Patrizio Destriere, Fabio Di Nunno, Danilo Raponi, Stefano Rossi e Enrico Ghelardi, le trombe di Andrea Priola, Alessandro Fumarola, Tonino Farallo e Gianluca Urbano, i tromboni di Enzo De Rosa, Luca Giustozzi, Nicola Fumarola e Stefano Coccia, Pierpaolo Principato al pianoforte, Marco Bruno al contrabbasso e Fabio Balducci alla batteria. A seguire sale sul palco il duo pianistico formato da Barbara Cattabiani e Claudia Agostini.

Jazz & Image, Live @ Colosseo 2022, Parco del Celio, tra viale Parco del Celio e via Celio Vibenna, ore 21

Jazz/All’Elegance Cafè arriva Raquel Sylva Joly Trio

Una notte di bossanova con il trio della vocalist, compositrice, chitarrista Raquel Sylva Joly, che con Moreno Romagnoli al sax e Gabriele Tudisco alle percussioni omaggia la cultura musicale del Brasile proponendo una selezione di perle rivisitate in chiave personale dopo un lungo e appassionato percorso di ricerca, studio e analisi interpretativa dei testi, delle armonie e dei ritmi caratteristici di un raffinato genere che ha conquistato il pubblico mondiale a partire dalla fine degli anni ’50 del Novecento. In repertorio brani di autori come Baden Powell, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan, Ivan Lins, Joao Bosco e via di questo passo. Selezionate le canzoni secondo una linea di consapevolezza che unisce la storia personale e artistica dell’interprete a tappe importanti dell’evoluzione delle forme musicali folkloriche del Brasile, Raquel rilegge con occhi nuovi la musica popolare brasiliana e ne suscita il riinnamoramento a chi ne è già parte per conoscenza e sentimento.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, 06-57284458, via Francesco Carletti 5, ore 21.30