Concerti a Roma fino al 26 marzo: da Eugenio Finardi a Fabrizio Moro, Roberto Gatto, Carotone, Greg & Max, Cécile Salvant, Las Vegas

LUNEDI 20 MARZO

Cantautori/All’Auditorium il tour di Fabrizio Moro

A distanza di due anni dai tre concerti sul palco della Cavea, Fabrizio Moro, romano, cantautore, 47 anni, torna al Parco della Musica con “Live 2023 – Racconti Unplugged”, doppio appuntamento (la replica il 2 aprile) nei quali offrirè uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente.

«Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto, ma soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque, per più di venti anni – dice. – Ripartiamo con un nuovo live dal titolo “Racconti Unplugged” per una serie di concerti dalla forma completamente nuova e inedita. Sul palco riproporrò tutti i brani più rappresentativi della mia carriera ma, con un arrangiamento completamente rivisitato e, partendo dal mio primo lavoro discografico “Fabrizio Moro”, ripercorrò Jn ordine cronologico le canzoni più importanti di ogni album, fino ad arrivare a questo nuovo lavoro in studio: “La mia voce parte 2” che ascolterete dal vivo, prima della sua pubblicazione. Sarà un viaggio raccontato, che seguirà una sceneggiatura scritta, dove la musica sarà protagonista, un live con immagini e filmati inediti, canzone dopo canzone, ricordo dopo ricordo, emozione dopo emozione”. Sul palco con lui Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e Claudio Junior Bielli al pianoforte. Vi aspetto a “casa”, per questo nuovo viaggio insieme. A fra un po’, grazie».

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Santa Cecilia, ore 21

Jazz/All’Elegance omaggio al pianista Michel Petrucciani

Se n’è andato nel lontano 1999 il pianista francese Michel Petrucciani, uno dei grandi solisti del jazz europeo, un padre chitarrista e un nonno napoletano. Soffriva di osteogenesi imperfetta, malattia genetica anche nota come sindrome delle ossa di cristallo, era alto un metro ma questo problema non gli impedì di diventare un musicista geniale e in grado di emozionare le platee con una grande tecnica e una straordinaria energia, e ebbe una grande carriera, incise splendidi album, una cinquantina, fu amato da un mare di appassionati, registrò il suo primo album quando aveva 15 anni insieme al batterista Kenny Clarke e fu sepolto al cimitero parigino di Père-Lachaise, accanto alla tomba di Fryderyk Chopin. Il pianista Emanuele Rizzo, in trio con Giuseppe Civiletti al contrabbasso e Giampaolo Scatozza alla batteria, gli rende omaggio.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458 ore 21,30

MARTEDI’ 21 MARZO

Jazz/All’Alexanderplatz carta bianca al batterista Roberto Gatto

Carta bianca al batterista Roberto Gatto, che da stasera a sabato sarà sul palco con diverse delle formazioni da lui guidate o delle quali ha fatto parte. Oggi e domani è alla guida del suo attuale quartetto che include alcuni dei più valorosi giovani talenti del jazz made in Italy: il trombettista Alessandro Presti, il pianista Alessandro Lanzoni e il bassista Matteo Bortone. Mercoledì al quartetto si unirà la vocalist Beatrice Gatto. Con loro il musicista ha realizzato “My Secret Place”, uscito a circa tre anni di distanza dal precedente album “Now”.

«Anche in questo secondo lavoro – dice Roberto - la scelta dei brani si è articolata in larga parte su composizioni originali scritte da tutti i componenti del gruppo ma anche, come ormai mi piace fare, su alcune riletture di musiche prese in prestito da repertori diversi e non necessariamente provenienti dal mondo del jazz».

Giovedi c’è un trio inedito, che vedrà incontrare Roberto Gatto con la pianista tedesca Olivia Trummer (diplomata in jazz alla Manhattan School of Music di New York) e il bassista Luca Bulgarelli. Venerdi il batterista è in duo con il pianista Danilo Rea in “Improvvisi”, progetto che parte da lontano, da quel 1975 che li vide insieme nel Trio di Roma, con il bassista Enzo Pietropaoli, e le loro storie oggi si ricollegano, con ospiti del concerto le figlie, le vocalist Oona Rea e Beatrice Gatto. Sabato 25, a chiudere la “Carta Bianca”, c’è l’Imperfect Trio, nato da un’idea di Roberto e dalla stretta collaborazione con il bassista Pierpaolo Ranieri, con cui nacque alcuni anni fa il Perfect Trio: l’esigenza e l’amore per la ricerca nell’improvvisazione jazz contemporanea porta i due all’incontro con il sassofonista romano Marcello Allulli, una formazione elettrica con una concezione moderna del jazz, con ampio spazio alle improvvisazioni in una miscela di suoni, rumori, sequenze, armonizer e altri oggetti elettronici, per una lettura personale di alcuni standard di Thelonious Monk, Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington. proposti in una direzione completamente nuova.

Alexanderplatz, alexanderplatzjazz.com, 06-86781296, via Ostia 9, ds stasera a sabato, ore 21

Jazz/Alla Casa incontro con il trombonista Marcello Rosa

Protagonista storico del jazz italiano, Marcello Rosa, trombonista compositore, arrangiatore, autore e conduttore di programmi radio e televisivi, è anche un appassionato divulgatore. Oltre ad aver diretto proprie formazioni, ha fatto parte della leggendaria Roman New Orleans Jazz Band e della Seconda Roman, ha suonato con musicisti del calibro di Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Earl Hines, Milt Jackson, Slide Hampton, Trummy Young, Peanuts Hucko, Tony Scott, Kai Winding e tanti altri, a partire dai migliori musicisti italiani. È anche un grande talent scout e da sempre include nelle proprie formazioni giovani musicisti di talento a cui dare rilievo. Nell’incontro condotto da Luciano Linzi ripercorreremo le fasi salienti della sua leggendaria carriera.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Musica/Cécile McLorin Salvant live all’Auditorium

Americana di Miami, Florida, 33 anni, nera, Cécile McLorin Salvant è una compositrice, cantante e artista visiva. La soprano Jessye Norman ha descritto l'artista come «una voce unica sostenuta da un'intelligenza e da una musicalità completa, che illuminano ogni nota che canta». Salvant ha sviluppato una passione per la narrazione e la ricerca di connessioni tra vaudeville, blues, tradizioni popolari di tutto il mondo, teatro, jazz e musica barocca, portando alla luce canzoni raramente registrate e dimenticate con forti narrazioni, colpi di scena inaspettati e sense of humour.

L'ultimo lavoro dell’artista, "Ogresse", è una favola musicale in forma di cantata che fonde diversi generi, dal folk al barocco, sl jazz, al country. Lei ha scritto la storia, i testi e la musica, l'opera è arrangiata da Darcy James Argue per un'orchestra di tredici elementi e polistrumentisti. Ogresse esplora il feticismo, la fame, la diaspora, i cicli di appropriazione, la menzogna, l'alterazione e l'ecologia.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 21

Jazz/All’Elegance un tributo di Pirone a Duke Ellington

Per celebrare Duke Ellington, considerato uno dei massimi compositori del ‘900, oltre le etichette di genere, il trombonista Massimo Pirone ha arrangiato le sue storiche composizioni, rispettando la grande influenza sulle generazioni dei jazzisti moderni. Con lui due musicisti doc, il pianista Riccardo Biseo e il contrabbassista Stefano Cantarano.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Musica/Greg e Max Paiella in teatro con Duo Italia

Greg, cioè Claudio Gregori, e Massimiliano Paiella, il Max eroe di “Il ruggito del coniglio”, hanno unito le energie (loro preferiscono parlare di “due menti a confronto, impegnate tra folgoranti battute, freddure e momenti musicali, dalla canzone romanesca al country e blues, passando per brani hawaiani e sudamericani”) per scrivere e mettere in scena lo show “Duo Italia”, progetto nato nel lontano 1995, nel quale propongono appunto il viaggio musicale che descrivono frugando nel repertorio di diversi settori, il primo armato di voce, chitarra acustica e ammennicoli vari e il secondo di voce, chitarra acustica e orpelli a caso, come dire senza avere una precisa ricetta ma secondo una prassi che ha sempre funzionato alla perfezione.

Succede da stasera a domenica, e il progetto nasce senza un valido motivo se non quello di divertirsi come due vecchi amici armati di buon vino e chitarre. Dal 1995 a oggi è diventato uno spettacolo grottesco, psichedelico e assai variopinto nel quale Greg e Max diventano i menestrelli di un gioco dell’Oca intorno al mondo, per affermare la forza che lo generò, e che a loro avviso è l’Acredine. Tra canzoni romanesche, brani greci, romeni e hawaiani, spuntano spiazzanti letture di apoftegmi (termine di origine greca che sta per "enunciare una risposta in forma definitiva"), parabole e racconti di improbabili disavventure tra amici bisbetici, anziani rancorosi o granitici tirolesi. Spiegano i due che vi aspetta un’ora e mezza di follia bizzarra che contagia come un gas esilarante, e hanno perfettamente ragione.

Off/Off Theatre, via Giulia 20, 06-89239515, da oggi a domenica, ore 21

Blues/Andy’s Corner live al Charity Cafè

Come ogni martedì torna Andrea Angelini, in arte Andy’s Corner, che presenta il suo progetto solista acustico per voce, chitarra e armonica: un viaggio nella migliore musica anglo-americana (blues, rock, country…) in particolare degli anni ‘60 e ’70, ma non solo.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

MERCOLEDI’ 22 MARZO

Cantautori/Eugenio Finardi live all’Auditorium con "Euphonia"

Eugenio Finardi, milanese, 70 anni, cantautore e chitarrista, arriva al Parco della Musica con il sassofonista Raffaele Casarano e il pianista Mirko Signorile per presentare “Euphonia”, la suite che incorpora suoi varii brani in un flow, un flusso ininterrotto che attraversando vari stati emozionali accompagna l’ascoltatore portandolo fino a uno stato quasi trascendentale. È un’esperienza che va al di là della normale sequenza di canzoni d’autore, legandole e fondendole nell’improvvisazione e nel mistero dell’enarmonia, che è la magica capacità delle note di cambiare senso e funzione a seconda della tonalità. Il progetto è frutto dell’intesa con i due straordinari musicisti jazz, e il flusso si sviluppa spontaneamente in un’interpretazione ogni volta unica e diversa sul canovaccio delle canzoni di Finardi, con qualche omaggio ai suoi autori più cari, da Franco Battiato a Ivano Fossati, dando un respiro più ampio alle emozioni, condivise in un’intensa esperienza collettiva.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Sala Petrassi, ore 21

Musica/All’Elegance omaggio all’indimenticabile Louis Armstrong

Un quartetto affiatatissimo per il concerto che omaggia Louis Armstrong, storico protagonista del jazz di New Orleans che ha dato un’impronta del tutto nuova alla musica afroamericana ed è scomparso nel 1971. Il gruppo del trombonista Massimo Pirone, con Carlo Capobianchi alla tromba, Danilo Riccardi al pianoforte e Carlo Battisti alla batteria, ripropone tutti i suoi più grandi successi, dal leggendario “West End Blues” fino a “What a Wonderful World”.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Cantautrici/All’Officina tappa romana del premio Bianca d’Aponte

Officina Pasolini ospita la tappa romana del Premio Bianca d’Aponte, il contest italiano diretto da Ferruccio Spinetti e riservato a cantautrici, protagoniste alcune partecipanti delle edizioni precedenti, per lanciare il bando di concorso della prossima edizione, a cui sarà possibile iscriversi fino al 24 aprile 2023. Sul palco saliranno Moà, vincitrice dell’ultima edizione, Jole, che nel 2022 si è aggiudicata il premio della critica “Fausto Mesolella” e che per l’occasione sarà accompagnata dal chitarrista Leonardo Marcucci, e Jungle J. Anne, menzione per la miglior interpretazione nel 2022. Sarà ospite d’onore Chiara Civello, madrina dell’edizione 2021 del concorso, mentre condurrà la serata Enrico Deregibus, consulente del Premio. Dopo Roma il tour proseguirà il 28 e 29 marzo per Madrid e Logroño, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Officina Pasolini, Teatro Eduardo De Filippo, viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano, ore 21

Musica/Al Charity Blues Jam & Friends con i Taxi Blues

Per gli appuntamenti della serie “Blues Jam & Friends” vi aspetta la band dei Taxi Blues, con il vocalist Angelo Auciello, Emiliano Guidi al piano e organo, Gianluca Amici al basso e Mario Damico alla batteria. Come sempre, tutti i bluesman e tutte le blueswoman presenti nel club sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

GIOVEDI’ 23 MARZO

Musica/Per Retape Rosita Brucoli e Clavdio in concerto all’Auditorium

Per la rassegna Retape, dedicata a cura di Ernesto Assante alle nuove proposte della scena musicale italiana, arrivano in concerto Rosita Brucoli e Clavdio. Rosita, da Ruvo di Puglia, classe 1999, ora di base a Milano, è un’artista che scrive, canta e suona le sue canzoni. Era nel coro del suo paese, ha ascoltato nella macchina di sua madre i dischi di Celentano, Mina, Subsonica, Caparezza, ha cominciato nei club con cover del rock anni Settanta, il suo primo disco s’intitola "Camminare e correre", mentre con Niccolò Fabi aveva fatto “Valigia ignorante” e “Chitarra scordata”.

Clavdio, cioè Claudio Rossetti, romano di Centocelle, padre italiano e madre capoverdiana, fa musica fin da giovane, e dopo aver fatto parte di una band punk durante l'adolescenza, nel dicembre 2005 ha formato il gruppo post-rock/progressive metal Blue Order Project con Paolo Dionisi. Nel 2018 ha pubblicato il singolo "Cuore", che entra a sorpresa nella rotazione di importanti emittenti italiane. Nel 2019 sono arrivati altri singoli e poi l'album “Togliatti Boulevard”. “Guerra fredda” è il suo nuovo disco in studio.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/Gli Harlem Foxtrotters in concerto al’Elegance

Sui primi dischi di jazz di un secolo fa appariva costantemente la dicitura “Fox-trot”: da qui il nome della band degli Harlem Foxtrotters, che propone esattamente il repertorio degli anni ‘20 e dei primi anni ‘30, quando il jazz si faceva col banjo. Sono Guido Giacomini (banjo e voce), Piercarlo Salvia (sax e clarinetto), Carlo Ficini (trombone) e Danilo Bigioni (contrabbasso).

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Musica/Minnie Minoprio, i giovedì live con tanti ospiti al Cotton Club

Stasera, ospiti la pittrice Carmela Perna, i cantanti Augusta Procesi e ‘Er pescetto de Roma’ Sergio Moltoni, amici e musicisti (Alessandro Bonanno al pianoforte, Lorenzo Mancini al contrabbasso, Alberto Botta alla batteria e altri) la vocalist Minnie Minoprio apre una serie di appuntamenti settimanali nei quali sceglierà ogni volta un argomento da discutere e condividere con il pubblico, presenterà libri e opere d’arte, progetti musicali, porterà al microfono cantanti affermati e emergenti. Lo spettacolo sarà di due ore circa, seguito da una vivace jam session con i colleghi e gli amici invitati.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Jazz/Jam session al Charity con il trio di Leonardo Cesari

Jam session, stasera, dedicata al periodo dell’hard bop. Apre il trio del batterista Leonardo Cesari, con il pianista Riccardo Biseo e Giulio Scarpato al contrabbasso. Tutti i musicisti jazz sono invitati a salire sul palco e partecipare.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

Rock/Al Fonclea soul e pop con i Wabi-Sabi di Cristina Buonvino

Wabi e Sabi sono due termini zen spesso usati insieme. Wabi vuol dire imperfetto, ciò che è deteriorato dal passare del tempo; è la nostalgia, la saudade, il blues. Sabi è il passaggio del tempo che rende belle le cose. E insieme esprimono la bellezza delle cose imperfette. Con questo spirito due chitarristi, Camillo Autore e Lucio Gnessi, e la vocalist Cristina Buonvino giocano lo scorrere del tempo grazie a un repertorio vario che spazia dal blues al rock americano e britannico, fino alla musica italiana anni ’60 e ’70.

Fonclea, fonclea.it, via Crescenzio 82a, ore 21.30

VENERDI’ 24 MARZO

Jazz/Alla Casa, da Boston, arriva la vocalist Sissy Castrogiovanni

Cantante, compositrice, arrangiatrice e docente a Boston del rinomato Berklee College of Music, Sissy Castrogiovanni è una delle artiste più originali e creative del panorama jazz contemporaneo americano. Le sue radici musicali risiedono nei ritmi, nei colori e nei sapori della nativa Sicilia e si irradiano verso l’esterno miscelandosi con le influenze del jazz contemporaneo, vissuto e ricercato nei quindici anni di esperienza in America, dove attualmente vive.

Accompagnata da una sezione ritmica tutta italiana (Danilo Blaiotta al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e basso elettrico e Cesare Mangiocavallo alla batteria) presenterà per la prima volta a Roma il suo album “Terra”, primo disco cantato interamente in siciliano ad essere arrivato al ballottaggio per le Nomination dei Grammy Awards in quattro categorie, incluso “Best Vocal Jazz Album” e “Best Arrangement”. Nelle sue composizioni Sissy crea un’originale sintesi unica e personale di culture musicali: da un lato un cuore jazz che richiama gli elementi armonici, improvvisativi e strumentali caratteristici della tradizione afro-americana, dall’altro le radici siciliane e le influence afro-mediterranee che si presentano nelle scelte ritmiche e vocali. Il tutto affiancato da una straordinaria presenza scenica e un’attenzione inebriante per la melodia.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Cantautori/Tonino Carotone al Largo Venue con Etiliko Tour

Se non conoscete Tonino Carotone vi perdete un pezzo curioso della miglior follia musicale. Spagnolo di Burgos (Castiglia) e cresciuto a Pamplona, 53 anni, vero nome Antonio De La Cuesta, da sempre innamorato della musica italiana (lo pseudonimo è un riferimento a Fred Buscaglione e a Renato Carosone) è arrivato in Italia per la prima volta nel 1995 con altri connazionali renitenti alla leva, ottenendo il successo con il brano “Me cago en el amor”, per anni ha girato il mondo e adesso presenta il suo “Etiliko Romantiko” tour nel quale propone il nuovo omonimo album che è cantato in cinque lingue (italiano, spagnolo, inglese, francese e greco), celebra il suo amore per l’Italia e più in generale per i paesi del Mediterraneo, oltre a evidenziare la sua devozione nei confronti della vita e la propria vicinanza agli ultimi, ideale questo da sempre condiviso con il suo grande amico, il genovese Don Gallo. Da non mancare per chi non l’ha mai visto.

Largo Venue, largovenue.com, via Biordo Michelotti 2, ore 22

Musica/Massimo Pasquini presenta il suo libro sui Tetes De Bois

“La strada, il palco e i pedali. Trent'anni di storie dei Têtes de Bois" è il libro di Massimo Pasquini che racconta le vicende della band formata dal vocalist Andrea Satta, Carlo Amato a basso, chitarra e computer, Luca De Carlo alla tromba, Angelo Pelini al piano e tastiere, Stefano Ciuffi alle chitarre e Lorenzo Gentile alla batteria. Sono avventure narrate con quella leggerezza che permette di planare sulle cose dall’alto, senza superficialità né macigni sul cuore, le storie e le peripezie, gli incontri e i progetti della band romana, mentre tra musica e invenzioni, palchi e pedali, camion e biciclette, scorrono sotto gli occhi trent’anni di vita culturale italiana. Pasquini lo presenta e la band partecipa.

Parco della Musica, auditorium,com, viale De Coubertin, Teatro Studio Borgna, ore 21

Jazz/All’Elegance con Pirone la musica di Nat King Cole

Un progetto nato dalla passione del leader Massimo Pirone per il cantante e pianista Nat King Cole avendo, tra le altre cose, preso parte a due tournée italiane della figlia Natalie Cole, nell’orchestra come trombonista. King Cole ha alle spalle evergreen che hanno scritto la storia della musica. Il suo modo di cantare, molto suadente, contrastava con quello più duro degli altri artisti e lo fece diventare fin da subito distinguibile, grazie anche a un timbro naturalmente caldo della voce. Di lui ricordiamo brani come “Smile”, composto da Charlie Chaplin, gli album “After Midnight” e “Love is the Thing", il suo brano “When I Fall in Love”. Sul palco Massimo Pirone al trombone, la vocalist Valeria Rinaldi, il pianista Riccardo Biseo, Francesco Pierotti al contrabbasso e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, elegancecafe.it, via Francesco Carletti 5, 06-57284458 ore 21,30

Rock/I Four Vegas in concerto al Fonclea

Tornano i Four Vegas, band che vi farà rivivere le magiche e indimenticabili atmosfere degli anni 50 e 60 con un repertorio che lascia spazio alle emozioni e ai ricordi e a uno show che è un viaggio nella storia e nel costume di uno dei periodi più belli, spensierati e musicalmente fervidi che ha favorito la nascita del rock. Attiva dal 1999, la formazione offre classici di Elvis Presley, Beatles, Dean Martin, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Beach Boys, Ray Charles, e i nostri Adriano Celentano, Rokes, Mal, Gianni Morandi, Rita Pavone, Caterina Caselli e molti altri. Sono il vocalist Al Bianchi, il chitarrista Fabio “The Fabulous” Taddeo, il pianista Valerio “Bull” Bulzoni, il bassista Manuel Mele e il batterista Gino Ferrara.

Fonclea, via Crescenzio 82a, fonclea.it, 06-6896302, ore 21.30

Jazz/Al Charity Cafè il quartetto di Laura Sciocchetti

S’intitola “That Old Feeling” il concerto nel quale la vocalist romana Laura Sciocchetti, con Lewis Saccocci al pianoforte, Stefano Nunzi al contrabbasso e Andrea Nunzi alla batteria, propone una selezione di standard americani tratti dall'era swing, bebop e hard bop, scegliendo tra autori illustri quali Cole Porter, George Gershwin, Rodgers & Hart, Duke Ellington, Thelonious Monk, Wayne Shorter. Laura, annata 1986, ha studiato jazz con Elisabetta Antonini e poi al conservatorio Santa Cecilia, con artisti come Maria Pia De Vito, Carla Marcotulli, Danilo Rea, Roberto Gatto, Paolo Damiani. Dal 2017 è voce solista nella Orchestra Nazionale di Jazz dei Conservatori Italiani diretta da Pino Jodice. Si è esibita in numerosi festival, ha collaborato con Maria Pia De Vito, Paolo Damiani, Daniele Tittarelli, Carla Marcotulli, Bruce Ditmas, Riccardo Biseo, Greg Burk, Mario Corvini, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2020 è uscito il suo primo disco di composizioni originali dal titolo “Characters”.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

SABATO 25 MARZO

Musica/Bandabardò & Cisco con “Non fa paura” al Largo Venue

Bandabardò e Cisco di nuovo insieme sul palco per il "Non fa paura tour 2023". E' una nuova serie di concerti indoor nei più importanti club d’Italia, un progetto nato da una naturale esigenza di voler dare vita a una collaborazione tra una delle band più longeve del panorama musicale italiano, con oltre 1500 concerti e più di 25 anni di attività, e la storica voce dei Modena City Ramblers. Una condivisione profonda di suoni e idee che parte da lontano e nel 2022 è approdata a un disco di inediti a più mani e due tour insieme. "Non fa paura" è anche il titolo dell’album uscito a maggio, che contiene 10 tracce tra brani inediti, cover e rivisitazioni di pezzi storici, suggello del rapporto unico tra un artista e una band le cui strade si sono incrociate in passato più volte, in studio di registrazione e su tantissimi palchi.

Largo Venue, largovenue.com, via Biordo Michelotti 2, ore 22

Jazz/Alla Casa il quartetto del sassofonista Tobias Meinhart

Il sassofonista tedesco Tobias Meinhart è una figura di spicco della scena jazz di New York. Ci vive da 14 anni e si esibisce regolarmente in club famosi come Blue Note, Smalls e Birdland. Ha suonato con Kenny Garrett, Sean Jones o Christian Scott, è conosciuto come componente del SF Jazz Collective e al fianco di Joshua Redman, è stato nominato per un Echo Award tedesco e selezionato come astro nascente al sassofono nel Downbeat Critics Poll, referendum dei critici della prestigiosa rivista americana. Presenta il suo nuovo album “The Painter”, ispirato dai colori e dalle trame delle arti visive. Le canzoni a volte sono espressive, come un dipinto di Jackson Pollock, o ricordano i colori tenui di Claude Monet. La band che Meinhart ha riunito per “The Painter” è composta da musicisti di fama mondiale, tra cui il pianista Eden Ladin, il bassista Matt Penman e il batterista Mark Whitfield Jr.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, viale di Porta Ardeatina 55. ore 21

Disco/Al Cotton Club si balla con gli Apple Sing & Apple Play

Si balla con i successi dance degli anni vecchi e recenti, da “We are Family” delle Sister Sledge a “Le Freak” degli Chic o agli hit di Barry White e Justin Timberlake: tornano gli Apple Sing & Apple Play, ovvero le voci di Giada Manti, Alessandro Rossi e Tiziana Salzano, il vocalist e chitarrista Daniele De Salvo, Luigi Uccioli alle tastiere, Mimmo Imperiale al contrabbasso e Angelo Capuzzimato alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Musica/All’Elegance ritorna lo swing italiano dei Conosci Mia Cugina

Un viaggio nello swing made in Italy degli anni ’30, ’40 e ’50 del nostro novecento: è la proposta della divertente band Conosci Mia Cugina, ovvero la vocalist Federica D'Andrea, il trombettista Nicola Tariello, il sassofonista Patrizio Destriere, il chitarrista Fabrizio Guarino, il pianista Davide Annecchiarico, il contrabbassista Giuseppe Civiletti e il batterista Giuseppe Condò. Rendono omaggio a grandi artisti come Renato Carosone, Fred Buscaglione, Natalino Otto, Trio Lescano, Gorni Kramer, Lelio Luttazzi e tanti altri che hanno reso grande la musica italiana nel mondo.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458, ore 21.30

Parole e musica/All’Officina il docu-ahow “Sognatrici”

“Sognatrici” è un docu-show tra parola e musica, tra parola raccontata e parola cantata, protagoniste Valeria Benatti, giornalista e scrittrice di origine veronese ma milanese d’adozione, e Gabriella Lucia Grasso, cantautrice e compositrice catanese. Insieme hanno scritto e interpretano sul palco (voce e piano la prima, voce e chitarra la seconda) questo spettacolo dedicato ad alcune donne valorose dell’ultimo secolo, donne che hanno cambiato il proprio destino ma anche la storia dell’Italia grazie alle loro scelte, come le poetesse Mariannina Coffa, Graziosa Casella e Alda Merini, l’attivista Mariasilvia Spolato, la cantautrice Rosa Balistreri, la Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Franca Viola, la ciclista Annie Cohen e la scultrice Camille Claudel. Ad accompagnarle ci saranno Denis Marino, che ha scritto le orchestrazioni del progetto e suona chitarra, mandolino, guitalele e bouzouki, Lina Gervasi, thereminista siracusana che stavolta suona il flauto traverso e l’ottavino, Andrea Cito, violinista romano che collabora con cantautori come Renzo Rubino e Margherita Vicario. La supervisione artistica del docu-show è di Massimo Venturiello, che da sempre sostiene i progetti legati alla figura femminile.

Officia Pasolini, officinapasolini.it, Teatro Eduardo De Filippo, viale Antonino di S.Giuliano 782, ore 21

Musica/Al Cotton Club la New Orleans Funky Town

Un nuovo e originale progetto musicale che prevede la rielaborazione sia armonica che ritmica dei brani americani dei primi anni del '900 e in particolare quelli portati al successo dai grandi della musica jazz: Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Carmen McRae, Louis Armstrong e Sarah Vaughan. Dal soul, al blues, al funk e latin sono gli stili che la band New Orleans Funky Town propone e che, insieme alle note storiche e alle curiosità di ogni brano, sono le basi di un concerto coinvolgente ed intenso. Sul palco la vocalist Chiara Vecchio, Gianluca Galvani alla tromba, Paolo Bernardi al piano, Renato Gattone al contrabbasso e Gianluca Perasole alla batteria.

Cotton Club, via Bellinzona 2, www.cottonclubroma.it 349-0709468, ore 22

Blues/Una notte al Charity con i Tiber Blues Assemble

Blues Night con i Tiber Blues Assemble, collettivo di musicisti che strizza l'occhio al funk e al rock, vanta la partecipazione a Pistoia Blues, l'apertura a grandi artisti come Charlie Musselwhite, Fabio Treves, Kenny Blues Boss Wayne e Russell B. Jackson (bassista di B.B. King). Si è esibito in molti locali di Roma, l'armonicista Slowmouth ha collaborato con Fiorello e suonato con Giorgia. Nella discografia c'è un album autoprodotto intitolato "Slowmouth". Sono la vocalist e chitarrista Marta La Noce, Slowmouth, il chitarrista Jacopo Sabbadini e il batterista Dario Bellavia.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 22

DOMENICA 26 MARZO

Jazz Idea/A Santa Cecilia le voci di Marcotulli e il S.C. Jazz Quartet

Doppio live oggi al festival Jazz Idea, Alle 18.00 la Piccola Orchestra di voci diretta da Carla Marcotulli, docente del corso di canto jazz del Conservatorio e direttore artistico del Festival, offre un repertorio che spazia dal soul alla bossanova, passando attraverso alcune rivisitazioni dei classici del repertorio. E’ un viaggio nelle composizioni, nei colori e nelle prassi dei generi musicali che hanno nel jazz il loro punto di origine, naturalmente rendendo anche omaggio agli autori e agli interpreti che hanno reso essenziale questa musica da ormai più di un secolo. Le voci saranno accompagnate da Carlo Lentini alla chitarra e da Davide Di Mascio al contrabbasso. A seguire il Santa Cecilia Jazz Quartet, formazione composta da quattro musicisti di riferimento del jazz italiano, docenti del Conservatorio: sono il sassofonista Sandro Satta, il pianista Andrea Beneventano, il contrabbassista Stefano Cantarano e il batterista Ettore Fioravanti.

Conservatorio Santa Cecilia, via dei Greci 18, sala Accademica, ore 18, ingresso gratuito

Jazz/Alla Casa il trio del pianista Andrea Manzoni

Nato nel 1979, Andrea Manzoni è un pianista, compositore, produttore e performer che vive tra Parigi, Londra e Basilea. Rappresenta una nuova generazione di pianisti che lavorano per creare forme espressive innovative, sfumando i confini tra jazz, elettronica, rock e musica per film nell’emergente stile “crossover”. Manzoni conduce infatti il suo approccio classico verso una dimensione di interazione dal sapore internazionale. Propone il progetto ”Senza barriere”.

Casa del Jazz, casadeljazz.com, 06-80241700, vialre di Porta Ardeatina 55. ore 21

Jazz/I Beatles in Jazz tornano all’Elegance

Intitolato “Beatles in Jazz”, ritorna il progetto che rilegge appunto in chiave jazzistica successi dei quattro di Liverpool come “Eleanor Rigby”, “Get Back”, “Yesterdays”, “Come Together”, “Something”, “Penny Lane”, “And I love her”, “Strawberry Fields Forever”, “Blackbird”, “All you Need is Love” e così via. Vi propongono tutto il trombonista Massimo Pirone, che ha curato gli arrangiamenti senza snaturare la bellezza melodica dei brani ma vestendo con cura e raffinatezza un repertorio conosciuto a livello mondiale, Danilo Riccardi all’organo Hammond, Alfredo Bochicchio alla chitarra e Carlo Battisti alla batteria.

Elegance Cafè, via Francesco Carletti 5, elegancecafe.it, 06-57284458 ore 21.30

Musica/Aperitivo al Charity con la vocalist Elaisa Mancini

Dalle radici nere del blues e soul a sonorità cubane e brasiliane contaminate con armonie jazzistiche, la vocalist Elaisa Mancini prepara un viaggio fra tradizione e modernità, con composizioni originali e brani della world-music riarrangiati in chiave elettronica. Con lei il chitarrista Edoardo Liberati e il percussionista Raffaele Maroscia.

Charity Cafè, via Panisperna 68, charitycafe.it, 06-47825881, ore 18.30