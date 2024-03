Buy e Golino in missione shopping

Torna il sole, lungo le antiche strade della Città Eterna, ed è decisamente aria di primavera. E torna la voglia di fare shopping per cambiare il guardaroba in vista della bella stagione, per aver un nuovo look e per intessere nuovi programmi magari di lavoro. E i personaggi del mondo dello showbiz non si sottraggono certo a tale piacevole tentazione. Tra le prime ad avvertire queste nuove sensazioni, e ad essere immortalata dall’obiettivo di Rino Barillari, la fascinosa Valeria Golino che, nei pressi di piazza Navona, è in cerca di qualche trendy t-shirt. Senza un filo di trucco come è spesso nel suo stile, occhiali da vista con montatura dorata, i bei ricci al vento, spolverino grigio su maglia con su scritto “silenzio” e pantaloni in tinta Principe di Galles, l’attrice, una volta individuato il capo, attende il taxi per raggiungere altre destinazioni. Non prima però di essere avvistata da diversi fan, che tentano un selfie ricordo da postare successivamente sui social. E di salutare il fotografo d’eccezione che la ritrae. Sensibile allo shopping anche la svettante showgirl bionda Elena Santarelli, in giacca grigia su pantaloni scuri ed elegante tracolla, che in via del Babuino è tutta intenta a provarsi un paio di pantaloni.

E passeggiando per il centro storico ecco la sempre stilosa Margherita Buy, in maglia a righe grigie e bianche su pantaloni scuri, giacca blu molto casual, tracolla e occhiali da sole neri. Ferma su un marciapiede, mentre tutto intorno c’è un viavai di gente intenta a fare compere, la regista di “Volare” sembra proprio impegnatissima al cellulare in un'intensa e seria conversazione. Probabilmente si parla di futuri progetti di celluloide. Più in là, invece, l’irresistibile comico Rodolfo Laganà, in giacca a vento nera, approfitta del clima mite per una passeggiata con il figlio Filippo. Scattano subito i sorrisi di fronte all’obiettivo di Barillari. E infine, in questa ricerca dei gusti primaverili dei nomi noti, l’obiettivo del “King” si posa anche su Gabriella Carlucci, in giacca scura su camicia a righe bianche su fondo nero, e ampi occhiali da sole neri per garantirsi un po' di privacy. La conduttrice si gode l’aperitivo a piazza di San Lorenzo in Lucina. Poi, una volta terminata la pausa relax, sale sul motorino verso altri vicoli. E anche questa è Roma.