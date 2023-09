Roma, notte da star alla Gagosian Gallery: arriva a sorpresa il divo Jeff Goldblum

Coloratissimo vernissage da Gagosian dopo la pausa estiva. Evento che però ci regala ancora un po’ di estate. Perché la mostra di Sabine Moritz a via Crispi, intitolata “August”, possiede tutta la luminosità di questo assolato mese. Ad ammirare le opere della schiva artista, in look total black, ci sono la direttrice della location Pepi Marchetti Franchi, in modello color carta da zucchero su sandali dorati, e il divo americano di Jurassic Park Jeff Goldblum. Folla di flash per l’altissima star che si concede volentieri all’obiettivo. Incuriosita la manager Sabrina Florio. Seguono la designer Soledad Twombly, in nero, e gli artisti Gianluigi Colin, Alberto di Fabio e Francesco Arena: quest’ultimo inaugura la sua personale nelle stesse ore, a pochi passi dalla Galleria, presso la Fondazione Nicola Del Roscio.

E ancora ecco Andrew Haiward, direttore Gagosian NY.

Le opere in “August” alludono alle Metamorfosi di Ovidio e ad una varietà di fonti della storia dell’arte. I lavori proposti incorporano figure semioscure che sembrano emergere da composizioni astratte dai colori sobri quasi naturali. Alludendo all’interpretazione tizianesca dell’incontro tra Artemide e Atteone, per esempio, l’artista affronta i temi della fragilità umana, della sensualità e della forza, evocando un senso di nostalgia per un idillio perduto. Ed è tutto un susseguirsi di tratti in libertà.

Dinner a seguire in onore dell’artista, sulla Terrazza della Casa dei Cavalieri di Rodi di fronte al Foro Romano, a lume a candela. E il menù è raffinato e goloso e a base di risotto alle erbe di campo, pomodorini, pinoli e cicorietta, spigola, asparagi, sedano rapa e maionese di piselli, crostatina al cioccolato e sorbetto di lamponi. Per continuare a sognare anche a tavola.