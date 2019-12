Roma, Arti&Mestieri scuole in mostra all'Expo

Da oggi, 12 dicembre, e fino a domenica, le quattro scuole d'Arte e dei mestieri di Roma Capitale partecipano ad

Arti&Mestieri Expo

, l'evento dedicato a cultura e tradizione dell'artigianato, ospitato da Fiera di Roma. Durante la tre giorni di questa 14esima edizione della manifestazione, presso lo stand dedicato, docenti e allievi dei corsi sono protagonisti di una ricco calendario di eventi: dai laboratori ai workshop dimostrativi, passando per l'esposizione delle opere realizzate.



In programma, ogni giorno, sei diversi laboratori, pensati per mostrare al pubblico il lavoro dei maestri artigiani che si cimenteranno nelle varie discipline: dalla lavorazione del legno, alle tecniche di restauro e affresco, oreficeria, sartoria e pelletteria. Lo spazio comune Agorà, inoltre, diventa vetrina dimostrativa per la realizzazione di creazioni pittoriche, scultoree, progettazioni d'arredo innovativo, bijoux e accessori d'alta moda, oltre che un salotto a disposizione dei docenti e del pubblico per attività conoscitive e divulgative rispetto ai corsi e alle materie insegnate.

