Roma, torna nell’XI municipio il premio Arvalia per “gratificare” le eccellenze del proprio territorio

Torna il Premio Arvalia che l’XI municipio riconosce e assegna ormai da cinque edizioni, per l’impegno nel campo sociale, culturale, sportivo, con l’attività lavorativa o per spessore umano o professionale, ad associazioni. singoli cittadini. artigiani, imprenditori, enti o aziende che operano sul territorio municipale e che si siano distinti particolarmente per il loro contributo. Il riconoscimento che il municipio ha assegnato precedentemente nel 2015 - 2016 - 2017 - 2022 ritorna anche quest’anno per la quinta volta e come tutti gli anni le candidature verranno valutate da un’apposita commissione che individuerà i vincitori del Premio, che alla fine riceveranno targhe o diplomi in una manifestazione pubblica che si terrà in estate al Parco Tevere Marconi (ingresso da Via Scarperia). Tutti i residenti che l'anno scorso hanno operano sul territorio municipale potranno inviare le loro candidature con i relativi documenti fino al 30 maggio (fine mese) all’indirizzo email premioarvalia@comune.roma.it allegando il modulo (che si potrà scaricare sul sito del comune) sottoscritto da almeno 20 cittadini residenti nel municipio, oppure da singoli comitati, associazioni ed enti. L’obiettivo del Premio è quello di dare visibilità alle eccellenze del municipio che si sono contraddistinte l’anno precedente. Nel 2022 il premio è stato assegnato a Samarcanda cooperativa di “Taxi solidali" del presidente Fabrizio Finamore che ha operato durante il periodo della pandemia (radiotaxi 06/5551, nata nel 2017) continuando il suo “servizio” accompagnando gratuitamente le fasce più deboli della popolazione romana e le persone in stato di forte indigenza, che dovevano recarsi negli ospedali pubblici (disponibile gratuitamente solo per le fasce deboli della popolazione e per chi si trova in reale stato di indigenza).