Paolo Bonolis, la presentazione al Cinema Teatro Don Bosco di “Notte Fonda” (il suo nuovo libro): con lui sul palco la moglie Sonia Bruganelli

Il pubblico delle grandi occasioni ha affollato ieri sera il Cinema Teatro Don Bosco in via Publio Valerio nel VII municipio a due passi dalla Tuscolana. L’appuntamento era per presentare il secondo libro “Notte fonda”, scritto dell’istrionico presentatore Paolo Bonolis (il primo libro è stato Perché parlavo da solo). Il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin (e altri format televisivi di successo), accompagnato dalla moglie Sonia Bruganelli, imprenditrice e attuale opinionista del Grande Fratello Vip, ha presentato l’ultima opera dando spettacolo per quasi un’ora con la sua solita ironia pungente e giochi in controtendenza duettando con la brillantezza, la lucidità e la concretezza che contraddistingue la moglie Sonia Bruganelli.

Il pubblico per quasi un’ora è stato ipnotizzato e divertito oltre dalla comicità contagiosa dalla dialettica sopraffina di Bonolis nel commentare la sua ultima “fatica” letteraria. In una sala gremita nelle prime file oltre alla stampa, un parterre di tutto rispetto: dallo scrittore Federico Moccia, alla conduttrice Paola Perego e suo marito l’agente dei VIP Lucio Presta, la showgirl e conduttrice televisiva Laura Freddi, l’imprenditore Santo Versace (fratello di Gianni Versace e Donatella Versace), il modello, un attore e opinionista televisivo Roger Garth, Agostino Penna (musicista e compositore italiano che in passato ha curato gli spazi musicali del programma Uomini e Donne), il cast di Avanti un’altro al completo con Laura Cremaschi in testa (prima Bonas e poi Regina del web del programma, nella prossima stagione la Bonas sarà Sophie Codegoni, ndr) con il nuovo Bonus che sostituirà lo svedese Daniel Nilsson.

La recensione

La serata promossa e organizzata dal Mondadori Bookstore Tuscolana ha dato modo all’autore di rispondere ad alcune domande del pubblico e di firmare le copie del suo ultimo “scritto” dal tratto autobiografico che parla di un uomo e una donna. Marito e moglie, che escono da un "apericena" e si avviano a piedi verso casa. Nella chiacchierata che accompagna la passeggiata i due parlano a ruota libera e si mettono nudo trattando anche argomenti mai affrontati prima. Affrontano il tema del “senso della vita” e cosa condizionano oggi i giovani adolescenti oggi (parlano del figlio) come i social e gli apparecchi tecnologici. Poi si punzecchiano sulla solitudine e sulle reciproche gelosie di ex frequentazioni di ognuno. La loro chiacchierata continua tutta la notte affrontando tutti quegli argomenti che affrontano due genitori dei giorni nostri. Un libro a tratti dalle vesti biografiche e introspettivo che svela il vero volto dell’autore e il suo pensiero. Un libro da leggere tutto d’un fiato e da gustare come si fa con le trasmissioni televisive del Paolo “nazionale”.