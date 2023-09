Festival dello Stupore: a Tor Bella Monaca tre giorni di arte partecipata. Il programma

Martedì 19 Settembre 2023, 16:41







Giovedì 28 settembre, alle ore 17:00, presso lo slargo di via dell'Archeologia 52, sarà inaugurata l'opera denominata "Inside Out", installazione inserita nel progetto di arte partecipata più grande al mondo e risultato di una significativa collaborazione con l'acclamato artista JR . A seguire, presso il Museo Laboratorio di Sant'Egidio, in via dell'Archeologia, 74, alle ore 17:40, l'inaugurazione della mostra di Marianna Caprioletti artista cresciuta nei Laboratori d'Arte per persone con con disabilità della Comunità di Sant'Egidio. Questa mostra presenterà decine di lavori su carta, disegni e pittura in un linguaggio artistico unico e affascinante. Saranno presenti anche illustri personalità, tra cui la regista Francesca Archibugi e Paolo Virzì (in attesa di conferma), la giornalista Maria Cuffaro e Filippo Ceccarelli, l’Assessore alla cultura Miguel Gotor, il Prorettore dell'Università Sapienza il Prof. Alessandro Zuccari, e la storica dell’arte Laura Iamurri.