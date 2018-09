Musica e arte per il ritorno dell’icona di Santa Maria del Popolo

L’icona bizantina della Madonna e del Bambino è tornata ieri sull’altare della basilica di Santa Maria del Popolo, dopo più di un anno di attento e prezioso restauro. L’occasione di rivedere l’icona – che la leggenda vuole dipinta da san Luca, ma che dovrebbe essere in realtà risalente al XII secolo, una delle più celebrate icone bizantine in Italia - coincide con la festa della parrocchia, l’8 settembre.



Nel pomeriggio di sabato in piazza del Popolo ci sarà lo spettacolo degli sbandieratori di Cori e alle 18.30 la celebrazione solenne presieduta dal vescovo ausiliario della Diocesi di Roma, monsignor Gianrico Ruzza. Le celebrazioni, in onore del ritorno dell’icona per la festa di Santa Maria del Popolo, inizieranno venerdì sera, 7 settembre, alle ore 21, con lo spettacolo artistico musicale condotto dalla storica dell’arte Silvia Zanini e dal coro “Poliphonia” diretto da Alvaro Vatri.

Venerdì 7 Settembre 2018



