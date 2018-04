Regione, Zingaretti chiude la giunta: Di Berardino assessore al Lavoro

di Simone Canettieri

Nicola Zingaretti chiude la giunta regionale e soprattutto il balletto che si era creato dentro Leu. Il governatore del Lazio ha nominato Claudio Di Berardino, ex segretario della Cgil, assessore al Lavoro.



Zingaretti rompe così lo stallo che si era creato dentro Leu per indicare il nome. «Preso atto della dialettica ancora aperta credo vada fatto un passo avanti per garantire la piena operatività della giunta». Da qui la nomina del sindacalista «che garantirà un eccellente lavoro».

Giovedì 5 Aprile 2018



