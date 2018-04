Roma, «Documenti prego»: ambulante abusivo aggredisce vigile durante un controllo

Durante i controlli dei vigili urbani contro il commercio abusivo a Porta Maggiore, a Roma, un venditore si è rifiutato di fornire i documenti e ha colpito al volto un agente della polizia locale: è stato bloccato e verrà denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza alle forze dell'ordine, violenza e lesioni. Nell'ambito dei consueti controlli disposti dal comando generale a garanzia del decoro urbano e della legalità, questa mattina gli agenti del Gssu, insieme al personale dell'Unità anti degrado del comando generale, sono intervenuti a Porta Maggiore per liberare i marciapiedi dai venditori abusivi che vendono merce in prossimità della fermata

del tram.



Durante le operazioni di identificazione uno deivenditori ha rifiutato di esibire i documenti rivolgendo frasi di

sfida e di disprezzo nei confronti degli agenti. Accettando inizialmente di seguirli, improvvisamente ne ha colpito uno al volto tentando di fuggire: ne è nata una colluttazione dove l'agente colpito ha fronteggiato il venditore violento difendendosi e trattenendolo fino all'arrivo di altri rinforzi, che hanno poi permesso di bloccarlo. Portato in centrale, il venditore verrà denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza alle forze dell'ordine, violenza e lesioni. L'agente è stato successivamente medicato all'ospedale San Giovanni.

