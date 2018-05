Roma, la "gang" dei posteggiatori violenti: «Uno di loro mi ha rapinato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASO Parcheggi del piazzale del Verano sempre più insicuri, pericolosi, in mano ai parcheggiatori abusivi e alla criminalità. Una donna, 30 anni, è stata rapinata mentre stava andando a piedi verso l'auto parcheggiata nel buio davanti al cimitero. È accaduto sabato sera quando la vittima, dopo essere stata a San Lorenzo, uno dei centri della movida, ha lasciato gli amici e ha deciso di rincasare. «Era un uomo dalla carnagione scura, un parcheggiatore abusivo, credo. Per questo non avevo avuto paura,...