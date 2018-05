Roma, elezioni a Velletri con sette candidati sindaco e 27 liste

di Dario Serapiglia

A Velletri sono sette i candidati sindaco e 27 le liste presentate. L’uscente Fausto Servadio (Pd), eletto da una colazione di centrosinistra, non può essere rieletto in quanto rimasto in carica per due andati. A tentare di continuare il lavoro impostato dal predecessore è il commerciante Orlando Pocci, assessore uscente, appoggiato da Pd, Liberi e Uguali più tre civiche. Sfida aperta con il centrodestra, che si presenta spaccato, con due diversi aspiranti sindaci: il medico Giorgio Greci, consigliere uscente, sostenuto da nove liste - FdI, Lega, Partito repubblicano più sei liste civiche - e l’avvocato Alessandro Priori, anche lui consigliere uscente, appoggiato da FI e quattro liste civiche.



Lista unica, quella del Movimento 5 Stelle, con candidato sindaco l’informatico Paolo Trenta, consigliere uscente. In competizione sono anche il commerciante Paolo Felci, sostenuto da CasaPound e due civiche, l’amministratore di condomini Stefano Pennacchi, consigliere uscente, col supporto di Sinistra per Velletri e una civica, e il commercialista Augusto Di Lazzaro, con due movimenti civici.



Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:06



