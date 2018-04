Roma, weekend di controlli nella Valle dell'Aniene: denunciati 6 automobilisti, guidavano sotto effetto di droghe

Un evaso dai domiciliari e sei automobilisti denunciato poiché trovati sotto effetto di stupefacenti. Capillari - e significativi - i controlli dei carabinieri lo scorso weekend nella Valle dell'Aniene presa d'assalto dai cittadini con il conclamato arrivo della primavera. Nel corso delle attività, i militari della stazione di Subiaco hanno denunciato in stato di libertà un uomo del luogo per evasione. L'uomo, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti le sostanze stupefacenti, nel corso di un controllo non è stato trovato all'interno della propria abitazione, dalla quale si era arbitrariamente allontanato in violazione delle prescrizioni imposte.



Durante le verifiche scattate sulle principali arterie stradali della zona, invece, dove sono stati organizzati vari posti di controllo, i carabinieri hanno denunciato sei persone per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Un 45enne di Subiaco, in particolare, alla guida della propria autovettura priva di copertura assicurativa, è rimasto coinvolto in un sinistro - fortunatamente senza gravi conseguenze - con altre autovetture. Le successive analisi biologiche eseguite in ospedale hanno permesso di appurare che il conducente era positivo all'assunzione di cocaina e cannabinoidi. Un altro guidatore indisciplinato, sorpreso alla guida nonostante la revoca della patente di guida, ha opposto una viva resistenza ai militari nel tentativo di eludere il controllo e, nonostante palesasse chiari sintomi di recente assunzione di sostanze stupefacenti, si è rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari.



Altre tre persone sono state, invece, denunciate per porto abusivo di armi dopo essere state sorprese in possesso, senza giustificato motivo, di coltelli di genere vietato. Infine, sul fronte del contrasto allo spaccio e al consumo di droghe, 6 persone sono state segnalate all'ufficio territoriale del governo in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA