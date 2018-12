Usura ed estorsione ai Castelli: sequestrati beni per 2 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un provvedimento disequestro nei confronti di Massimiliano Perciballi, residente ad Albano Laziale, dedito all' usura e all'estorsione e coinvolto anche in reati di stupefacenti e avvezzo alla frequentazione di ambienti malavitosi. Il provvedimento, emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale, è scaturito da una complessa attività d'indagine svolta dalla Compagnia di Velletri che ha permesso di ricostruire il patrimonio nella disponibilità del cinquantenne albanese e delle otto persone fisiche e giuridiche allo stesso collegate, tra cui la compagna e diversi prestanome. I Finanzieri hanno posto sotto sequestro, poiché considerati il frutto e il reimpiego di attività illecite, tutti i beni e valori direttamente o indirettamente riconducibili a Perciballi, che dalle dichiarazioni dei redditi presentate non risulta mai aver lavorato in vita sua.Tra i beni sequestrati, un'autovettura tedesca cabriolet e quindici immobili ubicati nei comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Marino e Formello, tra cui una villa bifamiliare su tre livelli con piscina e vista panoramica. Sono stati posti i sigilli anche a disponibilità finanziarie, quote societarie ed aziende operanti nel settore edilizio ed immobiliare, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.