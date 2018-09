Roma, Trastevere, truffe bancarie e documenti falsi: arrestato 40enne

I carabinieri della Stazione Porta Portese hanno arrestato un cittadino romeno di 40 anni, con precedenti, domiciliato a Nettuno che, ieri mattina, si è presentato presso l’ufficio postale di Viale Trastevere, per avere informazioni circa l’attivazione di una carta di credito prepagata completa di iban, in modo da usarla come un conto corrente. Dopo aver consegnato la carta di identità, l’addetto ha notato anomalie sul documento e con una scusa è riuscito a prendere tempo ed avvisare il direttore che ha subito contattato telefonicamente i carabinieri di zona. Giunti sul posto hanno constatato che la carta d’identità era stata effettivamente falsificata e hanno arrestato l’uomo. Accertata la vera identità del 40enne i militari hanno perquisito la sua abitazione dove hanno rinvenuto un’altra carta d’identità italiana e una patente di guida, rilasciata da autorità romene, palesemente contraffatte ed intestate ad altre persone. Non si esclude che la carta prepagata con il relativo conto corrente sarebbe stata utilizzata dal falsario per riciclare denaro provento di truffe bancarie. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove rimarrà in attesa del rito direttissimo.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA