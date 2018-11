Test e profilattici gratuiti per la giornata mondiale contro l'Aids

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamaed è la campagna di diffusione di test rapidi e gratuiti in strada per lo screening di Hiv ed epatite C. Una campagna portata avanti dae dallain tutto il Paese, pensata per continuare ail diffondersi dellee degli. Una battaglia che CRI e Villa Maraini proseguono da anni, grazie anche al contributo dei giovani della Croce Rossa e all’esperienza pilota del comitato di Roma metropolitana. Si stima, infatti, che al giorno d’oggi circa un terzo delle persone che hanno contratto l’Hiv non ne sia a conoscenza. Il 70% delle nuove infezione sono attribuibili a rapporti sessuali non protetti. LEGGI ANCHE: -----> Hiv, «il 50% dei migranti contrae il virus in Europa»​ in occasione della giornata mondiale per la lotta all’Aids , dove medici, psicologi e operatori sociali di Villa Maraini, insieme ai volontari di Croce Rossa di Roma, offriranno la possibilità di effettuare i test attraverso il prelievo capillare. Sarà garantito il completo anonimato e risultati attendibili in soli dieci minuti. Nel caso in cui emerga un risultato positivo la persona sarà guidata in un percorso di accertamento e di eventuale cura presso il Policlinico di Tor Vergata.I presìdi saranno organizzatia Roma, in piazza dei Cinquecento, dalle ore 16 alle 22, e, sempre a Roma, in via del Colosseo dalle ore 22 alle 2 di notte.LEGGI ANCHE: -----> Aids, Lazio e Lombardia guidano classifica diffusione della malattia La mattina del Anlaids Lazio, il circolo Mario Mieli , la cooperativa Parsec e Lila Lazio organizzeranno un flash mob “Hiv? Diamoci una mossa” per le 10.30 di mattina alla Galleria Gommata (Termini).Inoltre, nella giornata di, in luoghi simbolo dell’aggregazione giovanile romana, verranno distribuitimaschili Primex e 340 femminili. La campagna “Ama Bene. Ama Sano”, ideata dai giovani della CRI con la partnership dell’azienda LifeStyles Europe SAS, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi della capitale su un tema delicato come quello della prevenzione attraverso materiale informativo sul corretto utilizzo del profilattico.