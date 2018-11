Hiv, «il 50% dei migranti contrae il virus in Europa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Circa la metà deiparte dal proprio Paese senza aver contratto il virus dell'Hiv e. Questo è quanto emerge dallapubblicata nello studio firmato AMASE (advancing Migrant Access to health Services in Europe), e condotto all’interno dell’EuroCoord, la rete europea di studi per coordinare a livello europeo e internazionale la ricerca clinica sull’Hiv-Aids. Nell’ambito dello studio clinico, sono stati raccolti dati tra luglio 2013 e luglio 2015 su oltre 2200 migranti adulti residenti nel paese di accoglienza da almeno sei mesi e vittime di infezione da Hiv da almeno cinque anni.LEGGI ANCHE: -----> Aids, Lazio e Lombardia guidano classifica diffusione della malattia​ mostrano che una grande quota di migranti che vivono con Hiv in Europa ha acquisito l’infezione dopo la migrazione. Il tasso di infezione va dal 32% al 64% nel Paese che li ospita e ciò è dovuto alle difficili condizioni cui i migranti sono sottoposti durante il viaggio, durante la permanenza in Libia e una volta arrivati in Europa. Il dato aumenta per donne, visto il problema della prostituzione cui spesso sono costrette.«Questi dati sono alquanto preoccupanti - afferma il prof. Tullio Prestileo, dirigente dell’unità operativa Malattie Infettive dell’Ospedale Civico-Benfratelli di Palermo -specialmente se collegati a un altro dato di prossima pubblicazione che mostra come la permanenza in Libia aumenti di almeno quattro volte il rischio di infezione da HIV. Violenze, torture e ripetuti abusi sessuali sono un grande problema per quanto riguarda il contagio».è uno dei fattori di maggior rischio per la diffusione dell’Hiv. Il fenomeno si diffonde principalmente nelle città metropolitane, nei capoluoghi di regione e piccoli centri di provincia. Si stima che in Italia siano circa 70.000 le sex workers, con un numero di prestazioni che si aggira attorno ai 9-10 milioni. «Per questo infatti - dichiara Bruno Marchini - l’obiettivo del XXXI Convegno Nazionale Anlaids , in vista della Giornata Mondiale dell’Aids indetta per il 1 Dicembre, è quello di cercare di trovare i giusti mezzi per colmare i gap ancora presenti nella prevenzione e nella terapia dell’infezione da HIV. Il convegno di Genova - conclude Marchini - tocca molti punti, dalle nuove strategie di prevenzione e di cura alla condizione delle nuove situazioni ricreative dei giovani».