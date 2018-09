Roma, spaccio al Trullo: i carabinieri arrestano quattro persone

Scoperta dai Carabinieri una “ casa dello spacciò ” nella zona del Trullo: quattro persone sono finite in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, avuto sentore di alcuni traffici illeciti nella zona, hanno attivato servizi di osservazione e pedinamento che, in breve tempo, hanno portato ad individuare un'abitazione, situata in via Monte delle Capre, quale possbile base di attività illegali.



I sospetti sono divenuti conferme quando i Carabinieri hanno fatto irruzione nell'appartamento, abitato da 3 delle 4 persone finite in manette - fratello e sorella romani di 32 e 28 anni e la compagna di quest'ultima, anche lei romana di 28 anni - scoprendo 55 grammi di hashish e una modica quantità di marijuana che erano stati nascosti in diversi punti della casa, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

