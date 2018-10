Aggredisce e picchia la madre e la sorella, arrestato. « Maltrattamenti in famiglia e lesioni » , questi i reati contestati a R.M. romano di 36 anni che, dopo aver aggredito e malmenato la madre e la sorella, è stato bloccato dagli agenti del commissariato Torpignattara e Prenestino. Le due donne sono state portate in ospedale, i medici hanno dato 8 e 7 giorni di prognosi per ecchimosi e contusioni varie. © RIPRODUZIONE RISERVATA