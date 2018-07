Sfasciacarrozze bloccano la Colombo davanti alla Regione: «Resteremo senza lavoro»

di Marco De Risi

Bloccata la Colombo dai titolari delle società di autodemolizione di Roma che da giorni stazionano nei pressi di piazza dei Navigatori. Una ventina di persone si è seduta su una corsia della Colmbo nei pressi del Palazzo della Regione Lazio e uno degli "sfasciacarrozze", Franco Franceschini, 60 anni, cardiopatico, si è arrampicato su una struttura pubblicitaria a una quindicina di metri di altezza minacciando di lasciarsi cadere. Un altro autodemolitore ha accusato un malore ed è stato ricoverato.Gli sfasciacarrozze sostengono che, non avendo il Comune rinnovato le licenze per rottamare le auto, resteranno senza lavoro mentre i cittadini non potranno avvalersi del loro servizi. Gli agenti di polizia del Reparto Mobile hanno presidiato la zona per tutto il tempo della protesta.”Sappiamo di questo progetto - si sfoga un manifestante - di spostare gli sfasciacarrozze fuori città. A noi va anche bene. Così come è giusto colpire i disonesti del settore, ma non rinnovare le licenze per rottamare le auto significa levarci il lavoro. Le auto vanno rottamate altrimenti diventano rifiuti tossici”.