Roma, sequestrata vasta area adibita a discarica abusiva: denunciato il proprietario

I finanzieri del Comando Provinciale hanno sequestrato una discarica abusiva di 5000 m2 ubicata a Lariano, in cui erano stoccati rifiuti speciali e materiali di scarto di ogni genere. L’area era stata individuata nel corso del consueto controllo del territorio dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Velletri, cui non era sfuggita la presenza, alla periferia della cittadina, del sito in cui era stoccato un cospicuo quantitativo di rottami ferrosi, carcasse e parti di autoveicoli in disuso, pneumatici oltre a materiale plastico provenienti probabilmente da un’azienda agricola.



Le sostanze nocive emesse da tali rifiuti, esposti all’azione corrosiva degli agenti atmosferici, avrebbero potuto contaminare il suolo e le falde acquifere sottostanti, con gravi ripercussioni per la salute pubblica. Le indagini hanno permesso di ricondurre la proprietà dell’area ad un imprenditore agricolo del posto, che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Velletri per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi previsto dalla normativa speciale. Sono ora in corso gli accertamenti finalizzati a dimensionare il volume d’affari ai fini della tassazione dei proventi illeciti generati dall’attività abusiva di raccolta e stoccaggio del materiale. L’operazione si inquadra nel dispositivo di controllo del territorio predisposto e coordinato dal Comando Provinciale di Roma, volto anche alla salvaguardia dell’ambiente.

