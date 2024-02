Roma, inaugurata la nuova piazza verde di via Canberra. Mini-sindaco Marchionne: «Un luogo importante per favorire la socializzazione tra i cittadini»

Tutto quello che mancava era solo uno spazio di socializzazione e costruzione di legami della comunità cittadina. In via Canberra, nel quartiere Australiano, a Bufalotta oltre all’area ludica per i più piccoli e alla zona dedicata agli amici a quattro zampe, è nata una nuova piazza completamente rinnovata con nuovi arredi in pietra, ampie sedute, nuove alberature e punti luce. L’inaugurazione è avvenuta nella giornata di ieri ( sabato 17 febbraio). Un profondo restyling fortemente voluto dal Comitato di quartiere Casal Boccone( Bufalotta- Australiano) insieme all’amministrazione municipale. «Siamo soddisfatti - ha dichiarato il Presidente del Municipio III Paolo Marchionne - perché siamo riusciti con impegno a dare vita a uno spazio pubblico più funzionale in un terreno ( fino a poco tempo fa) pieno di sterpaglie. E’ fondamentale - prosegue ancora Marchionne - realizzare le piazze verdi per favorire l’incontro, la socializzazione di tutti i cittadini e le cittadine e il gioco dei bambini» «Siamo molto felici per la nascita della nuova piazza verde», ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente per il Municipio III Matteo Zocchi. «Un lembo di terra all’interno di una strada conosciuta per il passaggio delle auto. Abbiamo realizzato questo parco dopo parecchi anni di richieste da parte della cittadinanza. E’ un bellissimo esempio di come dovrebbero essere le piazze del nostro territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA