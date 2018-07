Roma, sequestrata bancarella abusiva davanti la metro San Paolo

Sequestrata bancarella abusiva davanti alla fernata della metro San Paolo. Gli agenti del polizia municipale del Pics (Pronto Intervento Centro Storico) sono intervenuti nei confronti di un ambulante che aveva occupato illecitamente il suolo pubblico per un'area di 35 metri quadrati.

Il banco, privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa, era situato di fronte alla metro B e creava problemi di sicurezza ostacolando, in caso di necessità, le vie di fuga. Oltre alla sanzione di più di 5.000 euro, gli agenti hanno sequestrato tutta l'attrezzatura di allestimento della bancarella e della merce in vendita, perlopiù accessori di abbigliamento e calzature, per un totale di 4.300 articoli.

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA