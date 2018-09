Roma, al via i corsi della scuola d'arte e di mestieri, il Comune a caccia di artigiani e creativi

di Camilla Mozzetti

AAA cercasi artigiani, sarti, falegnami e creativi. Il Comune di Roma "ribilita" la scuola d'arte di mestieri e presenta i nuovi corsi, aperti al pubblico, da lunedì 17 settembre. Si apre ufficialmente l'anno formativo 2018/2019 con 35 corsi tra lezioni di livello base, avanzato e di perfezionamento. L'amministrazione comunale e, in particolare, l'assessore alle Attività produttive Carlo Cafarotti puntano a riabilitare i "vecchi" mestieri e quelle professionalità legate al "made in Italy" che nella Capitale stanno lentamente scomparendo. Non a caso, sempre il Campidoglio sta pensando a una proposta di delibera per creare il cosiddetto "borgo degli artigiani" adibendo alcuni dei locali di proprietà del Comune sul lungotevere Tor di Nona a laboratori con l'obiettivo di incrementare e riabilitare un settore che in passato tanto ha dato alla città in termini di produzioni, idee e creazioni.«I corsi delle Scuole d'Arte e dei Mestieri di Roma Capitale seguono la formula del binomio tradizione-innovazione, nel solco dell'eccellenza. Elemento che si è rivelato vincente nel caso delle produzioni tipiche del Made in Rome, figlie dei segreti di professioni antiche e della qualità al passo con i tempi. Su questi istituti e sui nostri talenti puntiamo moltissimo: a loro il compito di tenere vivo quel "saper fare bene" che ci fa brillare nel mondo. In bocca al lupo quindi ad allievi e insegnanti», commenta l'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale, Carlo Cafarotti.Il nuovo ciclo di lezioni - distribuite a seconda della materia fra la Scuola Scienza e Tecnica, la Scuola Ettore Rolli, la Scuola Arti Ornamentali e la Scuola Nicola Zabaglia - spazia dalla fotografia digitale alla scultura, passando per ceramica, pittura su tessuti, disegno e grafica editoriale. Sul sito di Roma Capitale, sezione Dipartimento Turismo, Formazione e Lavoro, sono disponibili le informazioni relative a corsi e sedi delle Scuole d'Arti e dei Mestieri di Roma Capitale