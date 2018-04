Roma, in via del Corso arriva il senso unico: ma resta l'incognita bus

di Fabio Rossi

La rivoluzione della viabilità in via del Corso nasce da un input del Viminale, in piena allerta terrorismo. Per motivi di sicurezza - ossia per ridurre i rischi di trovarsi camion o furgoni lanciati in velocità tra i pedoni - il traffico in quella strada deve essere ridotto, così come lo spazio a disposizione delle vetture. E il Campidoglio ha deciso di approfittarne per lanciare un ampio restyling del Corso: marciapiedi più larghi e senso unico, da piazza Venezia a largo Chigi, per gli autobus e gli altri mezzi...