Roma, spaccata con sampietrino e fuga in scooter in via del Tritone: boutique svaligiata

di Paolo Ricci Bitti

Un sampietrino scagliato con tutta la forza contro la vetrina, la cassa afferrata con le due mani e poi la fuga sullo scooter in via del Tritone insieme al complice. Sfrontati e fortunati i ladri che hanno svaligiato il negozio di abbigliamento Allenby 101 in pieno centro, tra via due Macelli e piazza Barberini, sotto gli "occhi" di chissà quante telecamere.E' vero che erano le 4 del mattino, ma in via del Tritone passa qualche sempre qualcuno, comprese le pattuglie delle forze dell'ordine, senza contare che l'illuminazione non è certo carente. Fatto sta che di "spaccate" così se ne ricordano poche o punto in questa zona della capitale, come dicono gli stessi titolari della boutique buttati già dal letto dalla polizia dopo che un passante aveva assistito al "colpo" durato una manciata di secondi e che ha riempito il negozio e il marciapiede di schegge di vetro.I due malviventi sono arrivati da piazza Barberini e sono fuggiti di nuovo verso di essa dopo avere fatto con lo scooter inversione a U in via del Tritone. Non sono stati inquadrati, quindi, dalla telecamera all'angolo di via Zecchelli che "sorveglia" la corsia preferenziale in direzione di via del Corso, ma la polizia non dispera di trovare immagini da altre telecamere. Anche gli agenti delle tre volanti che hanno compiuto i primi accertamenti non ricordano "assalti" con sampietrini o mazze in questa zona così in vista e ai danni di un negozio che, in cambio del rischio di essere catturati o quantomeno individuati, non promette ai ladri chissà quale bottino.I ladri, una volta sicuro, hanno comunque contato la notte scorsa qualche migliaio di euro: proprio questa mattina i negozianti avrebbero dovuto fare il versamento settimanale degli incassi in banca. Una discreta fortuna.Cinque anni fa, i titolari di Allenby 101 hanno subito un furto (nessuna spaccata, ma la banda del buco) di ben altra entità (centomila euro in capi di abbigliamento di marca) «ma si tratta della zona di Boccea, mai ci saremmo aspettati di essere bersagliati di nuovo, e in questa maniera, in una via così centrale».