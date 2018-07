Roma, tafferugli in serata al camping River: ferito un agente della polizia locale

di Riccardo Tagliapietra





Il cancello è stato divelto, è iniziata una sassaiola verso i vigili che hanno respinto l'invasione. Un agente è rimasto ferito, non si sa ancora nulla delle sue condizioni. L'uomo, in servizio al Gruppo Ostia, è stato trasportato d'urgenza con un'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea. Gli agenti rimasti sul posto hanno chiesto l'intervento del reparto mobile della polizia. Tafferugli davanti al Camping River a Roma sgomberato oggi dalla polizia locale. Tutto sarebbe cominciato in serata. Un gruppo di nomadi rimasti fuori a presidiare il cancello, quando ha cominciato a piovere, ha tentato di rientrare nel camping. Davanti al cancello c'erano una ventina di vigili che sono stati costretti all'uso della forza per arginare il tentativo di sfondamento.Il cancello è stato divelto, è iniziata una sassaiola verso i vigili che hanno respinto l'invasione. Un agente è rimasto ferito, non si sa ancora nulla delle sue condizioni. L'uomo, in servizio al Gruppo Ostia, è stato trasportato d'urgenza con un'ambulanza all'ospedale Sant'Andrea. Gli agenti rimasti sul posto hanno chiesto l'intervento del reparto mobile della polizia.

Il Coordinamento Romano Ugl Polizia Locale, apprende in queste ore degli episodi di violenza di cui si sarebbero rese responsabili, alcune Delle persone allontanate nella mattinata dal campo rom "River"

, spiega in un comunicato. Marco Milani Coordinatore Romano della Ugl Polizia Locale.

Nell'esprimere piena solidarietâ e vicinanza al collega ferito, non possiamo non constatare come il clima Pacifico, di uno sgombero eseguito pacificamente e nel massimo rispetto degli ex occupanti, sia degenerato in disordini postumi, anche a causa della cattiva retorica e della strumentalizzazione, probabilmente impiegata a fini politici, di chi nelle ultime ore,ha deliberatamente voluto dipingere uomini e donne, lavoratori della Polizia Locale di Roma Capitale e Delle istituzioni, come violenti esecutori di un regime autoritario ed antidemocratico

E ancora:

Da domani il Sindacato tornerà a chiedere tutele legali, assicurative ed equiparazione Delle stesse a tutti gli operatori Delle altre forze di Polizia ma in questo momento la prioritä è stringersisi nella solidarietâ al collega ferito e lanciare un appello agli attori della scena politica nel misurare e valutare esternazioni basate su ricostruzioni mendaci, capaci di alimentare, ove non creare un clima di tensione sociale

».