Roma, scontro tra auto e moto all'Infernetto: grave centauro elitrasportato al San Camillo

Grave incidente stradale oggi in via Vincenzo Errante all'altezza di viale di Castel Porziano all Infernetto. Nello scontro che ha coinvolto, per cause in corso d'accertamento, un'automobile e una moto Bmw è rimasto ferito il centauro trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo.

L'automobilista si è fermato a prestare soccorso. Sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale Gruppo X Mare.