Roma, panico nel negozio, ruba abiti e aggredisce il vigilantes: arrestata romana di 44 anni

Aveva rubato alcuni abiti in un negozio, e nella fuga aveva aggredito la guardia giurata in servizio. Ma la ladra è stata fermata e arrestata. E' successo ieri pomeriggio, quando gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti hanno arrestato, intorno alle 18 circa, S.S., pregiudicata romana di 44 anni, per tentata rapina impropria.



La donna, dopo aver rubato dei capi di abbigliamento all'interno di un negozio in Via Tuscolana, nel tentare di scappare ha spintonato e strattonato l'addetto alla vigilanza, che è comunque riuscito a bloccarla nell'attesa delle forze dell'ordine.

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:08



