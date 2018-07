Roma, roulotte in fiamme: donna rischia di morire

Una donna di 81 anni ha rischiato di morire nel rogo della sua roulotte dove viveva. L'anziana, senza fissa dimora, è stata salvata da due vigili del fuoco volontari, liberi dal servizio, che si trovavano in un terreno vicino. Francesco Fagiolo e Alfonso Varesi hanno tratto in salvo la 81enne che gridava disperata, strappandola dalla roulotte in fiamme: la donna ha riportato ustioni in tutto il corpo ed è ricoverata all'ospedale di Albano.I vigili del fuoco sono ancora al lavoro nell'area boschiva al confine tra i comuni di Lanuvio e Genzano, in via delle Selve. Nell'incendio sono state coinvolte anche due auto oltre al camper-rifugio della senza tetto. Sul posto i vigili del fuoco di Velletri e Nemi, la protezione civile di Lanuvio e Genzano. L'indagine è affidata della polizia locale di Lanuvio.