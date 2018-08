Roma, lavori sul Ponte della Scafa: tolte 500 tonnellate di asfalto

Sono state tolte già circa 500 tonnellate di asfalto sul ponte della Scafa, dove da stamattina è in corso un sopralluogo del sesto Reggimento del Genio pionieri per verificare la fattibilità di un ponte militare. «La fresatura di 30 centimetri di asfalto degli ultimi due giorni ha permesso di rendere il ponte più leggero dal punto di vista della staticità. Ciò agevola anche gli approfondimenti tecnici in corso - conferma il vice sindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca - in vista della riapertura a senso unico alternato entro il 29. Ora si verifica la fattibilità del ponte militare, se, come, dove e quando potrà essere realizzato. Intanto, contestualmente alla riapertura parziale, ci stiamo organizzando con navette e vedremo se ci sia la possibilità di organizzare dei battelli che facciano la spola da una sponda all'altra». Tecnici, militari, con strumenti appositi, ed istituzioni,oltre che sul ponte, stanno verificando anche la sponda sottostante.LEGGI ANCHE Ponte della Scafa, mercoledì la riapertura. Spunta l'ipotesi ponte militare