Ponte della Scafa, mercoledì la riapertura. Spunta l'ipotesi ponte militare

Riaprirà probabilmente mercoledì il ponte della Scafa, tra Ostia e Fiumicino, chiuso per accertamenti tecnici per verificarne la sicurezza. «A seguito della prima convocazione in Regione del Tavolo tecnico sull'emergenza relativa alla chiusura del Ponte della Scafa, Astral ha comunicato che sono in corso gli approfondimenti tecnici sulla stabilità al fine di permettere entro la giornata di mercoledì prossimo la riapertura del ponte a senso unico alternato per i soli veicoli leggeri. Rimane comunque garantito il passaggio di ambulanze e auto mediche». Lo comunica in una nota la Regione Lazio.LEGGI ANCHE Ponte della Scafa, stop al transito delle barche: viabilità riaperta per i mezzi di soccorso «Durante i lavori di consolidamento del Ponte della Scafa, per il quale ancora non è possibile stimare i tempi di realizzazione, verrà effettuato già nella giornata di sabato un sopralluogo tra i tecnici di Regione Lazio, Astral, Comune di Roma Capitale, Comune di Fiumicino e Genio Militare dell'Esercito, per valutare l'eventuale soluzione provvisoria di un ponte militare», conclude.