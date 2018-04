Roma, si lancia dal quinto piano di un palazzo, la polizia lo afferra per le gambe: l'incredibile salvataggio

La scorsa notte in via Lorenzo il Magnifico, zona Porta Pia, alcune volanti della Polizia siono intervenute perchè un uomo, un 26enne albanese, con problemi pschici, in precario equilibrio sul cornicione posto al quinto piano minacciava di gettarsi nel vuoto. All'intervento degli agenti l'uomo risultava poco collaborativo ma è stato salvato poco prima di gettarsi nel vuoto e trasportato poi all'Umberto I dove è sottosposto al Tso.