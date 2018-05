Roma, manto stradale e segnaletica: al via i lavori su Via Appia Nuova

«Continua la programmazione dei lavori per la manutenzione delle strade di grande viabilità da parte del Dipartimento Simu (Lavori Pubblici) di Roma Capitale che, dopo aver terminato i lavori a piazza Re di Roma, su alcuni tratti di via Tuscolana e via dell'Arco di Travertino, ieri notte ha dato il via ai lavori per il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale a via Aosta e a via Appia Nuova, nel tratto che va da piazza Re di Roma a via Faleria

.

Per evitare disagi alla circolazione - continua la nota del Campidoglio - tutte le lavorazioni saranno eseguite in notturna senza chiusure al traffico, ma con restringimenti di carreggiata mediante apposita segnaletica stradale. La Sindaca di Roma, Virginia Raggi ha dichiarato che la programmazione della manutenzione stradale prosegue e che finalmente si stanno restituendo ai cittadini molte strade fatte bene. L'Assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta ha invece sottolineato l'importanza di una stretta collaborazione tra gli uffici capitolini e quelli municipali e che la condivisione degli obiettivi è fondamentale per riuscire a restituire decoro e sicurezza alle arterie più trafficate e importanti della Capitale, come piazza Re di Roma, via Appia Nuova e via Tuscolana».