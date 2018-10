Roma, travolta da auto in via Togliatti, morta ragazza di 27 anni

È morta la ragazza cinese di 27 anni investita da un'auto due notti fa in via Palmiro Togliatti a Roma e trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Lo si apprende dalla polizia locale. Alla guida della macchina un uomo che si era fermato a prestare soccorso.Sul posto per i rilievi erano intervenuti gli agenti della polizia locale del Gruppo Casilino. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando fuori delle strisce, in compagnia di un'altra persona rimasta illesa.LEGGI ANCHE Roma, ragazza investita nella notte: è grave