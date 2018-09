Roma, ragazza investita nella notte: è grave

E' grave una ragazza cinese investita da un'auto nella notte sulla Togliatti. E' successo all'altezza del civico 798: la ragazza ha 27 anni. Alla guida della macchina un uomo che si è fermato a prestare soccorso. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Casilino. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando fuori delle strisce. Soccorsa, è stata trasportata d'urgenza in ospedale e ricoverata in prognosi riservata.

