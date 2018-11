Roma, incendiano rifiuti tossici: due arresti

Hanno dato alle fiamme diversi cumuli di rifiuti speciali all’interno di un campo sterrato di via di Torre Spaccata. In manette, scoperti dai carabinieri della stazione Alessandrina, sono finiti una coppia di cittadini romeni, senza fissa dimora, lui di 40 anni e lei 61. Ieri pomeriggio, transitando in via del Fosso di Santa Maura, i militari hanno notato una densa colonna di fumo e sono intervenuti. Arrivati sul posto, hanno sorpreso la coppia, già nota alle forze dell’ordine, intenta ad incendiare vari rifiuti speciali composti da scarti di materiale plastico. I Carabinieri hanno messo in sicurezza la zona e hanno arrestato i due. Dovranno rispondere di combustione illecita di rifiuti . © RIPRODUZIONE RISERVATA