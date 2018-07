In strada ubriaco con una pistola carica: arrestato a Fonte Nuova

Girava in strada ubriaco con una pistola carica, sistemata ben visibile sotto la maglietta. Così è stato arrestato un italiano di 37 anni, con l'accusa di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Dagli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Mentana praltro la pistola è risultata rubata. I militari erano intervenuti, a seguito di una segnalazione per schiamazzi, in via Platani a Fonte Nuova dove hanno notato l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile ad abuso di sostanze alcoliche, con l'arma.



Il 37enne è stato bloccato e disarmato: è agli arresti nel carcere di Rebibbia, in attesa di giudizio. L'arma, un revolver con due colpi inseriti nel tamburo, a seguito dei successivi accertamenti è risultata rubata da un'abitazione di Mentana lo scorso settembre. La pistola è stata sequestrata e sarà inviata al RIS di Roma per gli accertamenti balistici: si verificherà se è stata mai utilizzata in episodi criminali.

