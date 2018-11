Roma, aggrediscono alle spalle un turista per derubarlo: arrestati due nord-africani all'Esquilino

Aggrediscono alle spalle un turista per derubarlo.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi preventivi specie in orario notturno, hanno arrestato i due nord-africani più un pusher marocchino di 20 anni in strada tra l'Esquilino e via Giolitti. I tre sono stati trattenuti in caserma in attesa della celebrazione dei rispettivi riti direttissimi.



Il pusher marocchino di 20 anni, anche lui con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, è stato sorpreso in strada mentre stava cedendo delle dosi di hashish ad un acquirente, a sua volta identificato e segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo in qualità di assuntore di droghe. Durante la perquisizione, il 20enne è stato trovato in possesso di decine di dosi confezionate singolarmente e pronte per essere vendute.

A finire in manette sono stati un cittadino algerino di 23 anni e un cittadino tunisino di 24 anni, entrambi con precedenti e nella Capitale senza fissa dimora, che dopo aver colpito alle spalle un turista colombiano di 36 anni, lo hanno derubato del portafogli. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno notato la scena da lontano e sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare i due nordafricani, arrestandoli con l'accusa di concorso in rapina. Il portafogli è stato recuperato e restituito alla vittima che non ha subìto particolari conseguenze fisiche oltre al grande spavento.