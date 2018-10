Roma, in manette il "pony-espress" della coca: è un romano di 44 anni

LEGGI ANCHE

Effettuava le consegne delle dosi di droga con il suo scooter, girando per le vie del quartiere pensando di sfuggire ai controlli. Ma ieri pomeriggio, un 44enne romano, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della Stazione Roma Casal Bertone.Ad individuarlo è stato un carabiniere, libero dal servizio, che lo ha notato in via Morozzo della Rocca, mentre si allontanava a bordo dello scooter dopo aver ceduto alcune dosi di droga ad un acquirente. Annotata la targa del mezzo, il carabiniere ha fermato e identificato l'acquirente, 50enne romano, poi segnalato all'Ufficio Territoriale del Governo. Il carabiniere ha anche chiesto assistenza ai colleghi in servizio di pattuglia e, a seguito degli immediati accertamenti, è stata individuata l'abitazione del pusher, in via Giovanni Palombini, zona Casal dè Pazzi.Scattato il blitz, i carabinieri hanno bloccato il 44enne e perquisito la sua casa, rinvenendo altre dosi di cocaina e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio itinerante. Il